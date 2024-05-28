Вибухнула ракета Північної Кореї з супутником-шпигуном — вже втретє

У понеділок Північна Корея спробувала вивести військовий супутник на орбіту. Ракета, на якій був супутник, вибухнула в повітрі незабаром після зльоту, що стало третьою невдалою спробою країни вивести на орбіту супутник-шпигун.

Кім Чен Ин, лідер Північної Кореї, прагне розгорнути флоту розвідувальних супутників. Він також зосередився на випробуваннях ракет-носіїв ядерного заряду, здатних вразити Сполучені Штати та їх союзників в азійсько-тихоокеанському регіоні. Північна Корея заявила, що їй потрібні супутники, щоб збільшити здатність стежити за своїми ворогами та націлюватися на них, а також зробити ядерне стримування надійнішим.

Після двох невдалих спроб Північна Корея вивела свій перший супутник-розвідник на орбіту минулого листопада. Кім заявив, що цього року є плани запустити ще три супутники. У понеділок Північна Корея заявила, що запустить перший із трьох до 4 червня.

Південнокорейські військові заявили, що виявили ракету, запущену з космічної станції Тончан-рі на північному заході Північної Кореї. Ракета пролетіла над морем між Корейським півостровом і Китаєм за тією ж траєкторією, яку Північна Корея використовувала під час попередніх запусків супутників.

Військові Південної Кореї заявили, що ракета, ймовірно, несе супутник. Але вони вважають запуск невдалим після виявлення падіння уламків над водами Північної Кореї через дві хвилини після старту. Військові Південної Кореї додали, що ракета вибухнула в повітрі. Північна Корея також підтвердила, що запуск був невдалим, а державне Корейське центральне інформаційне агентство країни повідомило, що нещодавно розроблений ракетний прискорювач із військовим розвідувальним супутником вибухнув у повітрі.

Сполучені Штати, Південна Корея та Японія тижнями спостерігали за підготовкою Північної Кореї до запуску ракети. Спостереження велося з кораблів ВМС США. Резолюції Ради Безпеки ООН забороняють Північній Кореї запускати ракети великої дальності, оскільки вони використовують ту саму технологію, яка необхідна для створення міжконтинентальних балістичних ракет.

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Під час таких запусків Південна Корея та Японія зазвичай приводять свої війська у бойову готовність та інструктують жителів островів поблизу траєкторії ракети ховатися всередині будівель або під землею, побоюючись падіння уламків.

За словами офіційних осіб Південної Кореї, північнокорейські супутники колись були настільки примітивними, що їх навряд чи можна було вважати інструментами розвідки. Але нещодавно Північна Корея отримала супутникові технології, а також нафту та продовольство від росії в обмін на артилерійські снаряди та ​балістичні ракети. Зазначено, що росія також допомогла ядерній і ракетній програмі Північної Кореї в інший спосіб: на початку цього року використала своє право вето в Раді Безпеки ООН, щоб розпустити групу експертів, яки б мали доводити порушення санкцій щодо Північної Кореї.

Останніми тижнями Кім Чен Ин відвідав фабрики з виробництва боєприпасів, заохочуючи нарощувати виробництво. Північнокорейські державні ЗМІ також показали, як Кім відвідує великі склади, повні ракетних установок. Південнокорейські аналітики кажуть, що так він продемонстрував путіну, який має відвідати країну, готовність до подальших постачань озброєнь.

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Джерело: The New York Times