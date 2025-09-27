Вийшов смартгодинник Realme Watch 5 за €70: 108 спортрежимів, GPS, NFC та та 14 днів автономності

Новини Пристрої 27.09.2025 comment views icon

Realme Watch 5

Realme розширила лінійку своїх розумних годинників та підготувала до випуску нову модель Realme Watch 5. На початку місяця вона з’явилася у витоках, а тепер доступна на офіційному сайті компанії з повним переліком характеристик.

Годинник отримав 1,97-дюймовий AMOLED-дисплей прямокутної форми з роздільною здатністю 390×450 пікселів (щільність пік селів 302 ppi). Панель забезпечує частоту оновлення 60 Гц та максимальну яскравість 600 ніт. Це повинно зробити комфортним використання годинника навіть під прямим сонячним світлом.

Realme Watch 5 підтримує 108 спортивних режимів, має датчик серцевого ритму, а також може здійснювати моніторинг рівня кисню в крові (SpO₂). Смартгодинник має вбудований модуль навігації GPS і GNSS, підтримує функцію безконтактних платежів через NFC. Корпус забезпечує ступінь захисту за стандартом IP68, що означає захищеність від пилу й короткочасного занурення у воду. Але плавати з ним не варто.

Новинка отримала акумулятор місткістю 460 мА·год, якого вистачає на 14 днів автономної роботи без підзарядки. Пристрій працює на власному програмному забезпеченні Realme, а не на Google Wear OS, яке зазвичай потребує більшої енергії. Виробник пропонує до годинника понад 300 циферблатів на вибір.

Новий смартгодинник Realme Watch 5 вже доступний для попереднього замовлення в Європі за ціною €69,99. Він пропонується в кольорах Black та Titanium. Найшвидша дата доставки зазначена як 3 листопада.

