Google показала Wear OS 6: новий дизайн, краща автономність та функції для розробників

Wear OS 6 / Google

На цьогорічній конференції Google I/O 2025 компанія відкрила для розробників попередню версію Wear OS 6. Це не просто ще одне оновлення — воно приносить із собою нову візуальну мову, покращену енергоефективність і зміни, що спрощують життя як користувачам, так і розробникам.

Що нового у Wear OS 6

Wear OS 6 створено на базі Android 16. Найголовніше оновлення – це повний редизайн інтерфейсу, що базується на філософії Material 3 Expressive. Це оновлення приносить нову анімацію, плавніші переходи та прокрутку, а також зміну кольорової теми відповідно до вибраного циферблату. Весь інтерфейс адаптується до стилю, який користувач обирає на своєму годиннику.

Ще одне помітне оновлення – це нове компонування плиток: тепер замість стандартного перегляду можна використовувати три ефективніші слот-плитки. Крім того, кнопки стали більшими й зручнішими для натискання, а елементи інтерфейсу краще адаптовано до круглих дисплеїв. Також покращено режим Always-On Display – перехід до нього виглядає м’яко й органічно.

Google також попрацювала над автономністю. За словами компанії, оновлення з Wear OS 5 на Wear OS 6 дозволить заощадити до 10% заряду батареї. Крім того, у нову версію інтегровано покращення з Wear OS 5.1 — серед них підтримка Credential Manager і багатші елементи керування медіа.

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Google вже відкрила Wear OS 6 Developer Preview, щоб розробники могли протестувати, як виглядатимуть і працюватимуть їхні застосунки та плитки в новій системі. Для цього доступна емуляторна версія Wear OS 6 в Android Studio.

Окрім цього, Google пропонує оновлені рекомендації з дизайну, набори дизайну для Figma, а також нові версії бібліотек Wear Compose Material 3 та ProtoLayout Material 3. Вони допомагають інтегрувати нову систему динамічного оформлення та автоматично вирівнювати інтерфейс під системний шрифт.

Wear OS 6 виглядає як суттєвий крок уперед для екосистеми розумних годинників Google. Нова візуальна мова, краща оптимізація під екрани годинників, покращення в автономності та підтримка інструментів для розробників — усе це натякає, що Google серйозно налаштована оживити свою платформу для носимих пристроїв. Отже, восени на нас чекає цікаве оновлення.

Джерело: androidauthority