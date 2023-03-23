Вийшов український трейлер фільму «Ренфілд» про помічника графа Дракули, що повстав проти господаря

Невдовзі в український прокат вийде новий комедійний фільм «Ренфілд». Він розповість історію помічника найвідомішого вампіра сучасності – графа Дракули.

За сюжетом, помічник вампіра Ренфілд, мріючи про вічне життя, протягом багатьох десятиліть виконував різноманітні завдання та забаганки свого кривавого господаря. Нарешті, після довгих років прислужництва, Ренфілд має шанс побачити життя за межами тіні навіженого шефа. Проте Дракула виявився не в захваті від того, що його помічник вирішив насолодитися свободою.

Комедійний слешер «Ренфілд» зняв режисер Кріс Маккей (франшиза «Війна завтрашнього дня»). Роль графа Дракули виконав Ніколас Кейдж («Примарний вершник», «Скарб нації»). В ролі помічника Ренфілда знявся Ніколас Голт («Тепло наших тіл»). Компанію йому складає Ребека Куінсі у виконанні Аквафіни («8 подруг Оушена», «Шан-Чі та легенда десяти кілець»).

Фільм «Ренфілд» вийде в український прокат 13 квітня 2023 року.