Вийшов Unreal Engine 5.4 — трасування променів в Linux, краще масштабування TSR та більша продуктивність

Ігровий рушій Unreal Engine 5.4, анонсований місяць тому, тепер доступний для всіх розробників ігор. Одним із найважливіших у списку оновлень стало покращення TSR (Temporal Super Resolution) — альтернатива NVIDIA DLSS, AMD FSR та Intel XeSS.

Технологія TSR має одну перевагу перед усіма цими технологіями: вона кросплатформна та вбудована в Unreal Engine, розробникам не потрібно додавати будь-які сторонні плагіни для її роботи. Найбільшою проблемою була якість TSR порівняно з конкурентами, але розробники UE5 явно не здаються та прикладають багато зусиль для її покращення.

Одним з удосконалень TSR стала технологія History Resurrection («Відновлення історії»), нова функція для кращого згладжування під час масштабування. Після того, як TSR відкидає деталі з різних причин, таких як оклюзія, зміни затінення або зникнення об’єктів за кадр, повторне накопичення інформації могло спричинити артефакти. History Resurrection зберігатиме історичні дані TSR, які можна використати для відображення приросту даних, якщо кращий збіг не знайдено в останніх кадрах. Ця функція покращить стабільність TSR і гарантує передбачуваний результат. Крім того, це означає менше ореолів. Розробники також матимуть нові режими візуалізації, які допоможуть зрозуміти, як працює TSR і як її можна налаштувати для досягнення конкретних цільових показників продуктивності.

Автори Unreal Engine також помітили, що багато розробників ігор націлені на показник частоти оновлення кадрів 60 Гц. В UE 5.4 було докладено значних зусиль для покращення продуктивності візуалізації. Системи було реструктуризовано, щоб забезпечити кращу багатозадачність, а для покращення апаратного трасування променів було введено відбір екземплярів (instance culling) за допомогою GPU. Це оновлення також включає оптимізацію для компіляції шейдерів, що сприяє швидшому завантаженню проєкту.

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Unreal Engine 5.4 представляє експериментальну підтримку Vulkan Ray Tracing. Фактично це означає, що API Vulkan тепер відповідає DX12, а також підтримку трасування променів у Linux. Розробники зможуть використовувати режим Hit Lighting у Lumen та Path tracing.

У примітках до релізу також згадується, що апаратне трасування променів (HWRT) має збільшити продуктивність завдяки додатковим типам примітивів. Стверджується, що Path tracing в Unreal Engine 5.4 на 15% швидше, ніж в 5.3. Гра Marvel 1943: Rise of Hydra, яку демонструє тизер, стане однією з тих, яка використовуватиме переваги Unreal Engine 5.4.

Джерело: VideoCardz

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