Unreal Engine 5.4, Marvel 1943: Rise of Hydra та мобільний EGS. Що показала Epic Games на GDC

Ввечері 20 березня Epic Games провела щорічний State of Unreal в рамках конференції розробників GDC 2024 — під час годинної презентації показали трейлер Marvel 1943: Rise of Hydra на UE5 та анонсували запуск мобільного цифрового магазину на iOS і Android у 2024 році. Ми зібрали найцікавіші анонси й новини.

Unreal Engine 5.4 Preview 1 вже доступна в лаунчері Epic Games, репозиторії GitHub, і для Linux. Повноцінний реліз відбудеться наприкінці квітня. Оновлення UE 5.4 вирізняється низкою покращень продуктивності рендерингу, включаючи основні оновлення технології Nanite, як-от Nanite Tessellation для більшої візуальної точності без збільшення мешів на диску.

Анімація в UE 5.4 теж вийшла на принципово новий рівень — з’явилася підтримка технології анімування персонажів Motion Matching, яка використовує машинне навчання для створення плавних переходів між рухами й потребує для цього в десятки разів менше пам’яті, ніж звичайний Motion Matching. Ця технологія використовується в Fortnite на всіх платформах з моменту запуску Chapter 5, а пізніше цьогоріч Epic опублікує безплатний (навчальний) набір з понад 500 ААА-анімацій, створених на основі високоякісних даних захоплення руху.

Multi-Process Cook отримав низку оптимізацій, завдяки яким став працювати втричі швидше, компілюючи значно менше шейдерів у редакторі. Не забули розробники й про саунд-дизайнерів — новий інструмент профілювання Audio Insights запропонує більше можливостей для створення та тонкого налагодження аудіо.

Procedural Content Generation Framework (PCG) — набір інструментів процедурної генерації контенту в Unreal Engine — теж отримав низку поліпшень. Також Epic вирішила випустити плагін PCG Biome для процедурно генерованої води, річок, озер і боліт.

Презентація стартувала з досить несподіваного анонсу — першого погляду на 1943: Rise of Hydra, нової гри Marvel на UE5 (точніше, Unreal Engine версії 5.4) про Чорну Пантеру та Капітана Америку в сетингу Другої світової війни. Це екшн з акцентом на сюжет, яким займається Емі Генніг (сценаристка і креативна директорка перших трьох частин Uncharted) і заснована нею студія Skydance New Media. У розробці студії також знаходиться нова гра у франшизі Star Wars. Обидві — частина наростального портфоліо високобюджетних ігор Disney, яка раніше залучила таких іменитих розробників, як Insomniac, Quantic Dream, Ubisoft, Bethesda, Respawn, Arkane та інших, щоб відродити ігровий напрям.

У міру розгортання сюжету гравці перемикатимуться між чотирма центральними персонажами: молодим Стівом Роджерсом (він же Капітан Америка), Аззурі Мудрим (дідусь Т’Чалли та Чорна Пантера часів Другої світової війни), Ґабріелем Джонсом (американський солдат і члена спецпідрозділу Howling Commandos) і Наналі (шпигунки з Ваканди, яку відправили в окупований Париж).

Дебютний трейлер розкриває деякі подробиці сюжети та містити кадри геймплею, записані на рушію — виглядає досить непогано, як справжній некстген. Marvel 1943: Rise of Hydra вийде у 2025 році, але точного списку платформ поки немає.

Epic ще раз підтвердила плани щодо запуску Epic Games Store на iOS та Android до кінця 2024 року. Повноцінний анонс мобільного EGS з усіма деталями відбудеться пізніше, а концепт-арт демонструє вже знайомий інтерфейс Epic Games Store. Тільки мобільний. Розробники отримуватимуть у ньому 88% від продажів, як і у версії для ПК, тоді як комісія Epic становитиме 12%.

В Epic Games підкреслюють, що їхній Epic Games Store стане першим у світі ігровим мультиплатформенним магазином, який працюватиме на ПК, Mac, iOS і Android. Лишається пригадати цифри з нещодавнього звіту: у 2023 році кількість користувачів EGS на ПК перевищила 270 млн (+ 40 млн), а з урахуванням кросплатформних облікових записів Epic —804 млн.

Торішня презентація Epic Games на GDC, поміж іншого, запам’яталася анонсом потужного редактора Unreal Editor для Fortnite (UEFN). Зараз для нього анонсували низку нових функцій. По-перше, MetaHumans — нашумілий інструмент, який дозволяє створювати реалістичні моделі людей за допомогою iPhone — тепер доступний в UEFN. Можна імпортувати в UEFN будь-яких персонажів, створених за допомогою MetaHuman Creator та MetaHuman Animator, а далі робити з них NPC у власних іграх.

Серед інших покращень, які планують впровадити до кінця 2024 року — елементи для створення рівнів у стилі Fall Guys (травень), можливість робити перспективу від першої особи, якої дуже не вистачає, а також «фізичну пісочницю геймплею», яка включає «можливість використовувати фізично змодельованих персонажів в UEFN і Creative та імітувати будь-які статичні меші».

Усе це — частина амбітного плану Epic перетворити Fortnite на Roblox платформу для ігор, де значну частину становитимуть ігри, створені користувачами. За словами Epic, з 2023 року було опубліковано понад 80 000 островів, створених за допомогою UEFN, які доєдналися до таких великих офіційних релізів, як Lego Fortnite і Fortnite Festival.

І щоб двічі не вставати, продовжуючи тему нових можливостей редактора Fortnite, Epic продовжує розширювати співпрацю з LEGO. Новий рівень передбачає можливість створення користувачами Fortnite мініігор в стилі LEGO — шаблони та всі необхідні інструменти вже доступні як у Fortnite Creative, так і в UEFN.

Як і всі інші ігри, створені користувачами у Fortnite, ігри LEGO включають ліцензійні виплати додатково до інших умов і обмеження тут дещо жорсткіші, ніж з типовими островами Fortnite Creative. Так, для США має бути відповідність рейтингу ESRB E10+ (від 10 років і старше), а для Європи — PEGI 7 (від 7 років і старше).

Building all new islands, limited only by your imagination.

Create your own LEGO® Island with LEGO Elements and Island Templates in UEFN and Creative – starting now! pic.twitter.com/KJif56WKa7

