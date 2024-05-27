Виробники поставили 152,9 ексабайта магнітної стрічки для зберігання даних у 2023 році — постачання зросли на 3,14%

Вважається, що магнітна стрічка застаріла як носій цифрових даних. Однак люди та організації, які її використовують, очевидно, про це не читали. Виробники стрічки за стандартом Linear Tape-Open у 2023 році поставили 152,9 ексабайта магнітної стрічки для зберігання інформації. Це на 3,14% більше, ніж у 2022 році.

Компанії HPE, IBM і Quantum, надали деталі в щорічному звіті про відвантаження LTO. Частково зростання у 2023 році пояснюється «швидким створенням даних та підвищеними вимогами до масштабування інфраструктури підприємств». Майже без сумнівів, до зростання обсягу даних та продажів магнітної стрічки причетний бум штучного інтелекту.

Новітні технології за останні 30 років так і не змогли витіснити магнітну стрічку повністю. На це є декілька причин. Стрічка має величезну місткість, і її легко перевести в автономний режим. Попри звичайний побутовий досвід, вона може бути дуже міцною та залишатися придатною до використання десятки років.

Для цілей архівування та резервного копіювання стрічка часто може бути дешевшою за будь-які диски. Сховища стрічки можуть працювати у «холодному» режимі, і тому захищені від шкідливого ПЗ. Також дослідження показали, що накопичувачі на магнітній стрічці забруднюють навколишнє середовище менше, ніж жорсткі диски та SSD.

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Головний недолік полягає в тому, що стрічку краще використовувати лише для даних, до яких не потрібно звертатися дуже часто. Доступ до сховищ важко назвати швидким, а часті запити пришвидшують зношення.

І все ж обсяг використання магнітної стрічки відносно невеликий. Лише у третьому кварталі 2024 року компанія Seagate поставила жорсткі диски на 99 ексабайт, і це лише один з багатьох виробників.

Джерело: Tom`s Hardware

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