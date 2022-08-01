Вже 400 українських військових пройшли навчання в рамках проекту “Армія дронів”

Через декілька днів комплексній програмі “Армія дронів” виповнюється місяць, а вже цього тижня наші військові почнуть отримувати потужні дрони, які закуповують в рамках проєкту. Люди “дронатять” власні дрони на потреби військових, але проєкт був би неможливим без професійних операторів. За весь час проєкту “Армія дронів” школи випустили близько 400 військових операторів.

«Оператори дронів – це очі нашого фронту. Саме завдяки профільному навчанню та професіоналізму військових навіть звичайні дрони можуть виконувати бойові завдання. Наші захисники ефективно використовують технології в боротьбі з ворогом і щодня доводять, що для них немає нічого неможливого», – заявив Віцепрем‘єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Армія дронів – це комплексна програма, в рамках якої Україна закуповує дрони, ремонтує їх та проводить навчання операторів.

Наразі військові системно вчаться пілотувати дронами в двох школах – «Дронаріум» та «Боривітер». Незабаром до них долучаться ще 10 шкіл для операторів. У рамках програми військовослужбовці опановують навички керування дронами та маскування, відпрацьовують польотні завдання, розробку тактики керування дронами. Професійні оператори мінімізують ймовірність пошкодження та падіння дронів. Та найголовніше – зберігають життя багатьом людям.

Також за майже місяць зі всього світу задонатили понад 630 млн гривень на безпілотники для українських захисників. Ми вже уклали контракти на суму 260,5 млн гривень на закупівлю потужних дронів – мультикоптерів Matrice, наземних систем для ударних дронів-камікадзе Warmate та одних із найкращих дронів-розвідників Fly Eye.

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Задонатити на проєкт «Армія дронів» чи задронатити власний дрон на потреби військових можна на сайті UNITED24.