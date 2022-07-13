Walmart придбає одразу 4500 електричних фургонів Canoo LDV для доставки в рамках останньої милі

Великий американський рітейлер Walmart оголосив про домовленість, у рамках якої придбає велику партію електричних фургонів виробництва американського стартапу Canoo. Дана компанія останнім часом зазнавала серйозних фінансових проблем, так що підписання контракту на виробництво відразу 4,500 електромобілів (з можливістю збільшення замовлення до 10,000 екземплярів) напевно допоможе утримати стартап на плаву.

Йдеться про власну розробку компанії – фургон Lifestyle Delivery Vehicle (LDV), серійне складання якого заплановано на четвертий квартал 2022 року. У Walmart очікують, що перші доставки за допомогою Canoo LDV відбудуться вже на початку 2023 року. Рітейлер планомірно працює над підвищенням екологічності своєї служби доставки, розраховуючи стати повністю “зеленою” компанією не пізніше 2040 року.

Модель Canoo Lifestyle Delivery Vehicle побудована на пласкій скейтбоард-платформі MPP (multi-purpose platform), яка дозволяє збільшити корисний простір місця водія та вантажного салону.

Раніше Canoo відкрила попереднє замовлення на електричний мінівен Lifestyle Vehicle (цінник від $34,750 до $49,950), а також електричний пікап Pickup Truck і електричний фургон для служб доставки MPDV (Multi-Purpose Delivery Vehicle).

Джерело: The Verge