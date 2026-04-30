Криза як свято: виробники DRAM та NAND заробили за перший квартал більше, ніж за минулий рік

Виробники DRAM та NAND на тлі здорожчання та неймовірного попиту з боку стартапів з ШІ за перший квартал цього року заробили більше, ніж за увесь минулий.





Криза, викликана шаленим попитом з боку індустрії ШІ, продовжує руйнувати споживчі ринки. Ціни на компоненти ПК невпинно зростають. Однак виробникам пам’яті не тисне, адже вони фіксують астрономічне зростання прибутків. З одного боку спостерігається рекордний попит на пам’ять з боку проєктів з розвитку ШІ, з іншого, на тлі дефіциту виробники значно підвищують ціни на власну продукцію. Ще рік чи два тому вони могли про таке лише мріяти.

Зокрема, ADATA повідомила про збільшення прибутків у 17 разів порівняно з минулим роком. Валова маржа компанії досягла 55,69%. Інші виробники, Macronix, Apacer, Team Group и Nanya Tech також демонструють рекордні показники прибутків та зростання маржі.

За словами голови ради директорів ADATA Ченя Лібая, результати першого кварталу лише початок роботи, яка проводитиметься протягом року. Він зазначив, що ринок увійшов у тривалу еру довгострокового дефіциту пропозиції. У міру того, як виробники корегують структуру продукції, пропозиції DDR4 та DDR5 зближуються на тлі дефіциту високошвидкісної пам’яті HBM.





Лібай прогнозує, що ринок DRAM навряд чи стабілізується у найближчій перспективі. Високий попит й подальше зростання цін не припиняться. Після припинення виробництва Samsung доступної DRAM, цю нішу зайняла Macronix.

У той час як великі виробники, як Samsung, переходять до випуску високоякісної продукції, дрібнішим компаніям залишається виробництво за застарілими технологіями. Зростання також торкнулось NAND, оскільки попит на SSD та eSSD також постійно зростає.

ADATA переконує, що має достатні запаси пластин NAND, однак на тлі зростаючого попиту на обчислювальні потужності протягом кількох останніх тижнів, цих запасів буде недостатньо. Ситуацію погіршують наслідки 18-денного страйку працівників Samsung, які призведуть до скорочення виробництва DRAM та NAND на 4%.

Виробники пам’яті та SSD вже попередили, що збираються підвищити ціни ще десь на 40% у другому кварталі цього року. Тож поки ці компанії святкують астрономічні прибутки, для споживачів ціни на ПК та комплетуючі б’ють нові рекорди.

Раніше ми писали, що аналітики прогнозують подальше зростання вартості DRAM та NAND на 63-75%. На ринку ПК назріває нова проблема. На додачу до нестачі та здорожчання оперативної та флеш пам’яті також очікується дефіцит процесорів.

Джерело: Wccftech; Commercial Times