WhatsApp запустив голосові повідомлення з функцією «самознищення»

Два роки тому опцію «Переглянути один раз» отримали фото та відео, а нині вона стане доступною й для голосових повідомлень.

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WhatsApp анонсував запуск голосових повідомлень із функцією «самознищення» — тобто їх можна налаштувати так, щоб вони автоматично видалялись після того, як користувач їх почує. В пресрелізі компанія пропонує використовувати цю можливість для «‎диктування даних кредитних карт» родині чи другу, або для «‎планування сюрпризів».

Попередні звіти WABetaInfo показують, що зробити голосову нотатку з позначкою «Переглянути один раз» можна, торкнувшись піктограми «1» праворуч від значка голосового повідомлення під час запису.

WhatsApp обіцяє розгорнути функцію на iOS та Android у всьому світі «найближчими днями».