Wing створила більший дрон для доставки важких вантажів ─ до 2,27 кг на відстань до 19,3 км

Якщо доставлення дронами стане масовим явищем, будуть потрібні більші БПЛА, здатні перевозити більше вантажів. Компанія Wing, що належить Alphabet, працює в цьому напрямку та представила першу модель у лінійці більших БПЛА з більшою вантажопідйомністю.

Флагманський дрон Wing розрахований на корисне навантаження до 2,5 фунтів (1,13 кг). Він також може витримувати вагу до 5 фунтів (2,27 кг) без шкоди для дальності польоту. Компанія заявляє, що на одному заряді акумулятора дрон може пролетіти 12 миль (19,3 км) туди і назад зі швидкістю до 65 миль на годину (104,6 км/год). Новий БПЛА буде розгорнутий у населених пунктах, де працює Wing, протягом наступних 12 місяців.

Ідея об’єднання замовлень ґрунтується на даних, які Wing збирає від своїх клієнтів. Компанія заявляє, що 70% її замовлень доставляється одним дроном, а 30% ─ двома. Використання більшого дрона з більшою місткістю допоможе компанії краще обслуговувати тих клієнтів, які раніше замовляли так багато товарів, що була потрібна множинна доставка дронами.

Дрони Wing використовують троси та захоплюючі гаки, щоб піднімати та доставляти невеликі сумки та картонні коробки на галявини перед будинками клієнтів. Компанія заявляє, що здійснила понад 350 тис. доставок, більшість із яких припадає на Австралію. Компанія також працює у Фінляндії та США, де здійснює доставки для Walmart для клієнтів у радіусі 6 миль (9,7 км) від супермаркетів.

Джерело: The Verge