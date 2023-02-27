Xiaomi Buds 4 Pro в Європі коштуватимуть €250 — проти $150 у Китаї

Разом із європейським анонсом смартфонів серії Xiaomi 13 китайський бренд також представив у Європі свої бездротові навушники Xiaomi Buds 4 Pro, доступні в Китаї ще з серпня минулого року. Як і у випадку зі смартфонами, європейські ціни навушників виявилися істотно вищими за китайські. Якщо в Китаї ціна Xiaomi Buds 4 Pro становить $150, то європейцям за ту саму модель пропонують заплатити вже €250 (близько $264 за нинішнім курсом) – у 1,76 раза більше.

Характеристики європейської версії Xiaomi Buds 4 Pro ідентичні китайській версії бездротових навушників. Кожен навушник містить 11-міліметровий динамік та мікрофони, які дозволяють реалізувати активне шумозаглушення. Користувачам доступні 3 режими шумозаглушення, 6-ступінчаста ручна система шумозаглушення та режим прозорості. Навушники підтримують LDAC, SBC, AAC та LHDC 4.0, а підключення до джерел звуку здійснюється через бездротовий інтерфейс Bluetooth 5.3.

Бездротові навушники Xiaomi Buds 4 Pro можуть працювати без заряджання до 9 годин. При використанні батареї комплектного чохла сумарна автономність досягає 38 годин. Корпус забезпечує захист від вологи та поту за стандартом IP54. Вага одного навушника становить 5 г, а вага зарядного чохла – 39,5 г.

Джерело: gadgettendency