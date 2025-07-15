Новини Технології 15.07.2025 comment views icon

Як у носі: в Кореї створили фільтр пилу зі слизом для ПК

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Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Як у носі: в Кореї створили фільтр пилу зі слизом для ПК
Суперадгезивний біоміметичний рідкоплівковий фільтр з підвищеною адгезією/Nature

Дослідники з Університету Чунг-Анг у Південній Кореї створили фільтр із маслянним покриттям для вловлювання пилу, що шкодить електронним компонентам у системному блоці комп’ютера. 

Відкладення пилу завдають шкоди електронним пристроям, особливо комп’ютерам і ноутбукам із потужною системою вентиляції та охолодження. Використання простих сіток стає не таким ефективним, якщо мова йде про необхідність вловлювання твердих частинок. Більш щільні сітки можуть порушити потік повітря, що заходить у системний блок.

Нова робота південнокорейських дослідників надихалась тим, як фільтрують бруд і пил вкриті слизом волоски у носі. Проведені дослідження продемонстрували, що суперадгезивний фільтр на основі біоматеріалів, який працює подібно до капілярів, не є якоюсь фантастикою.

Як у носі: в Кореї створили фільтр пилу зі слизом для ПК
Порівняння чистого поліефірного фільтра та нового фільтра з масляним покриттям/Chung-Ang University

Ефективність використання біоматеріалів для фільтрації пилу була підтверджена за результатами низки польових досліджень. Розробники заявляють, що їхні фільтри вловлюють значно більше частинок порівняно із традиційними альтернативами. Окрім цього, як зазначають дослідники, ці фільтри у 2-3 рази більш ефективні за аналоги.

За результатами досліджень науковці встановили, що лише після того як повторне розсіювання частинок зведене до мінімуму, потік повітря може видути вловлені частинки назад з фільтру. Шари спеціально розробленої біосумісної силіконової олії товщиною 200-500 нм забезпечують найкращу ефективність фільтрації.

При цьому такі біофільтри придатні до миття та повторного використання. Однак за словами самих дослідників, вони розглядають розроблену технологію у якості одного з методів очищення повітря, наприклад, у кондиціонерах та промислових системах фільтрації. Тож, цілком ймовірно, що біофільтри спочатку знайдуть застосування у забезпеченні чистого повітря в офісах, на заводах, у чистих приміщеннях, центрах обробки даних та лікарнях.

Результати дослідження були опубліковані у журналі Nature

Джерело: tom’sHARDWARE

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