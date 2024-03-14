ЄС взявся за AliExpress — сайт звинувачують у поширенні порно та іншого незаконного контенту

Єврокомісія почала офіційне розслідування роботи AliExpress — міжнародного вебсайту електронної комерції, яким керує китайський технологічний гігант Alibaba.

Повідомляється, що на AliExpress нібито поширюється порнографічний та інший незаконний контент. Це вказує на потенційні проблеми з модерацією, до якої прописані дуже суворі вимоги у новому Законі ЄС про цифрові послуги (DSA), який набув чинності цього місяця.

Раніше попередження від ЄС щодо проблем з модерацією надіслали Meta, а X та TikTok отримали власні розслідування. У випадку підтвердження порушення на компанії можуть накласти штраф у розмірі до 6% світового річного обороту.

CNBC зазначає, що додатково комісія перевірить, чи дотримався AliExpress власних умов обслуговування — в тому, що стосується заборони ризикових для здоров’я продуктів чи підроблених ліків.

Загалом до переліку «дуже великих платформ» (з понад 45 млн користувачів), які підлягають регулюванню DSA увійшли 19 платформ — AliExpress, Amazon, AppStore, Bing, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Карти, Пошук Google, Покупки Google, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Tik Tok, Twitter, Вікіпедія, YouTube та Zalando.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!