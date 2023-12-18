X/Twitter Ілона Маска опинився під «‎прицілом» ЄС — перше розслідування щодо дезінформації у соцмережі розпочато

Новий Закон про цифрові послуги містить суворі вимоги щодо перевірки контенту у соцмережах і передбачає штрафи у розмірі до 6% річного доходу для компаній-порушників.

X/Twitter Ілона Маска стала першою соцмережею, яка стикнулась із розслідуванням ЄС з огляду на нове законодавство. Два місяці тому компанія отримала попередження щодо поширення дезінформацію про Ізраїль та ХАМАС, а нині регулятори почали збирати докази й отримали повноваження «вжити примусових заходів‎» у випадку підтвердження порушень.

«X залишається відданим дотриманню Закону про цифрові послуги та співпрацює з регуляторним процесом», — повідомив прессекретар X Джо Бенаррок. «Важливо, щоб цей процес залишався вільним від політичного впливу і відповідав закону».

Закон ЄС про цифрові послуги надав регуляторам нові повноваження — зокрема вживати заходів щодо технологічних компаній, якщо вони недостатньо добре перевіряють контент, що поширюється на платформах. Зрештою за порушення можна отримати штраф у розмірі до 6% від річного доходу, або навіть попрощатись із роботою у блоці (хоча Маск, здається, вже і сам думав піти).

За даними Apptopia, на Європу припадає близько 9% глобальної бази щомісячно активних користувачів X, хоча щоденне використання значно впало за останні три місяці — від 10% до 40% у всьому регіоні.

Комісар Тьєррі Бретон написав на X, що соцмережу підозрюють у недотриманні зобов’язань щодо прозорості та створенні інтерфейсу з оманливим дизайном.

«Час великих онлайн-платформ, які поводилися так, ніби вони «занадто великі, щоб про них перейматися», підійшов до кінця», — сказав Бретон у заяві. «Тепер у нас є чіткі правила, попередні зобов’язання, жорсткий нагляд, швидке виконання та стримувальні санкції, і ми повністю використаємо наш інструментарій для захисту наших громадян і демократій».

Комісія особливо звертає увагу на оманливість системи верифікації компанії із синіми галочками та ефективність приміток спільноти. Розслідування також розглядатиме ресурси X для модерації контенту та доступ, який компанія надає вченим і дослідникам.