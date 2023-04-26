Єва Герцигова ‎приєдналась до металюдей Epic Games – аватар чеської моделі використають для віртуальних показів та моделювання цифрового одягу

Чеська супермодель Єва Герцигова розповіла, що компанія Epic Games створила її цифрову подобу – за допомогою власного проєкту MetaHuman.

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Згідно з пресрелізом, 51-річну модель просканували за допомогою 70-х камер і використали технологію захоплення рухів для створення реалістичного аватара.

Надалі цей цифровий двійник братиме участь у віртуальних показах та моделюванні цифрового одягу:

«Метаверсію Єви можна перевдягати, змінювати їй зачіску та макіяж, а її тіло та обличчя готові до анімації».

Загалом аватар моделі виглядає доволі реалістично – особливо, якщо порівнювати його з учасниками віртуального показу Metaverse Fashion Week в Decentraland. Цьогоріч у ньому взяли участь понад 60 модних брендів, зокрема Balenciaga, Adidas і Coach – журналісти, які переглянули показ назвали його «самотнім, важким для навігації та дуже нудним‎».

Щодо MetaHuman від Epic, то компанія вперше представила інструмент для створення цифрових аватарів у 2021 році й з того часу постійно його вдосконалювала. Влітку реалістичну анімацію власного обличчя користувачі могли отримати просто зі свого iPhone. Щодо співпраці зі знаменитостями, то раніше Epic також створила цифрову версію зірки NBA Луки Дончича.