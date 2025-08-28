YouTube Premium раптово став показувати рекламу деяким користувачам

YouTube Premium / Depositphotos

Жоден застосунок чи сервіс не застрахований від збоїв, однак із YouTube останнім часом виникає занадто багато проблем. Зазвичай Google реагує швидко й виправляє більшість помилок протягом кількох годин. Проте є один збій, про який компанія дізналася запізно, а причину якого досі не вдалося з’ясувати.

Йдеться про користувачів YouTube Premium, які платять за перегляд відео на сервісі без реклами. Частина підписників скаржиться, що всупереч умовам підписки, під час перегляду роликів все одно з’являються рекламні вставки. Про це масово повідомляють на Reddit (посилання на обговорення: 1, 2, 3). Дискусії тривають вже майже місяць, але офіційна реакція Google з’явилася лише нещодавно.

Google підтвердила на сторінці підтримки, що знає про проблему й веде розслідування. Пройшло вже понад 48 годин від моменту заяви, однак жодних пояснень щодо причин збою компанія поки не надала. Тим часом деякі користувачі Reddit припускають, що знайшли можливе пояснення.

Один із користувачів, під ніком u/Nanor_32, написав, що у його випадку підписка YouTube Premium автоматично змінилася на Premium Lite. Це підтвердив і ресурс Tech-Issues Today. Premium Lite коштує дешевше, однак на відміну від повноцінного Premium все ж показує рекламу. Водночас Google офіційно не підтверджувала жодних примусових переходів між тарифними планами для наявних користувачів.

Різниця між YouTube Premium і Premium Lite

YouTube Premium (індивідуальний план): $13,99 на місяць (99,00 грн в Україні). Повністю відсутня реклама, доступ до YouTube Music, можливість завантажувати відео для перегляду офлайн і програвати відео у фоні.

YouTube Premium Lite: $7,99 на місяць (тариф недоступний в Україні). Головна відмінність — тут зберігається показ частини реклами. При цьому сервіс дешевший і доступний у вибраних країнах (наразі 19).

З точки зору економіки, немає сенсу для Google примусово переводити користувачів на дешевший тариф, адже компанія втрачатиме дохід. Єдиним логічним поясненням залишається технічний збій, який спричинив такі випадки.

