Юрист Ілона Маска підпрацьовує клоуном у вільний від позовів до OpenAI час

Це може звучати як жарт, але це правда: один із ключових адвокатів Ілона Маска, який бере участь у судовій війні проти OpenAI та Сема Альтмана, є клоуном.

Business Insider викликав великий матеріал про юриста з інтелектуальної власності Джеймі Парккінена. Він представляє Ілона Маска у гучному процесі в федеральному суді Сан-Франциско. У цій справі Маск і Альтман обмінюються зустрічними позовами через походження та статус OpenAI. На боці Альтмана — великі юридичні фірми на кшталт Morrison & Foerster та Wachtell Lipton Rosen & Katz. У той час Маск обрав інші юридичні бюро, і от в одній із таких фірм його інтереси відстоює адвокат, якому подобається виступати на сцені як клоун.

“Серед усіх моїх друзів-коміків ніхто не може повірити, що я юрист. І жоден з моїх друзів-юристів не може повірити, що я клоун”, — ділиться Парккінен.

Парккінен сприймає свою діяльність не просто як дивне хобі, на яке він має право у вільний від роботи час. Чоловік професійно навчався і регулярно практикує клоунаду, поєднуючи її з юридичною роботою. Для нього “клоун” це не просто класичний цирковий образ із червоним носом, великими черевиками чи пирогами в обличчя. На його думку, це “коктейль” комедійних жанрів, що ближчий до традицій Чарлі Чапліна, Бастера Кітона чи Люсіль Болл.

“Якщо зняти всі соціальні маски, які ми носимо, якщо прибрати гендер, політику, гроші, статус і владу, і залишитися лише у своєму справжньому людському “я” без усіх атрибутів суспільства — хто ви? Клоун намагається відповісти на це питання”, — розмірковував в інтерв’ю юрист.

Поза судовими залами чоловік також керує власним бізнесом Clown Cardio. Це фітнес-формат, який поєднує вправи з імпровізацією, комедією та аеробікою у водевільному стилі Це жанр легкої комедійної п’єси, в якій драматична дія поєднується з музикою, піснями і танцями. Заняття тривають близько години. Про проєкт писала The New York Times у 2024 році, після чого Clown Cardio почав набирати популярність. Парккінен проводить заняття в Лос-Анджелесі, Нью-Йорку та Філадельфії, а ще отримує запити на відкриття франшиз в Європі.

Паралельно з цим він залишається глибоко залученим у справу Ілона Маска проти OpenAI. Парккінен підписував документи у найбільш спірних епізодах процесу та особисто брав участь у слуханнях. На одному з них у липні він самотужки виступав проти трьох адвокатів, які представляли OpenAI та Microsoft.

Серед іншого, чоловік домігся дозволу суду вручити повістку Мірі Мураті — колишній керівниці OpenAI, яка тимчасово очолювала компанію під час короткого звільнення Альтмана. Суддя став на його бік після того, як Мураті 11 разів ухилялася від отримання повістки.

Сам Маск подав перший позов проти Альтмана у 2024 році. Він намагався заблокувати перехід OpenAI від некомерційної структури до комерційної корпорації, стверджуючи, що компанія відійшла від початкової місії “на благо людства”. У відповідь Альтман заявив, що Маск сам відійшов від проєкту, а після успіху ChatGPT намагається послабити OpenAI, щоб дати перевагу власній компанії xAI. Судовий розгляд справи заплановано на кінець березня.

Парккінен прийшов у фірму Toberoff & Associates через інтерес до інтелектуальної власності, сформований його досвідом у сфері розваг Лос-Анджелеса. Компанія спеціалізується на справах знаменитостей та артистів. Сам юрист каже, що його досвід клоунади безпосередньо впливає на юридичну практику.

Надалі він планує відкрити власну юридичну фірму, яка працюватиме “на перетині інтелектуальної власності та штучного інтелекту”. А світ корпоративного права, на його думку, точно не постраждав би, якби в ньому було трохи більше клоунади.

Джерело: Futurism