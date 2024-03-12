OpenAI назвала звинувачення Ілона Маска «незв’язними»

«Не існує ніякої Угоди про заснування або будь-якої іншої угоди з Маском», — заявила OpenAI, як відповідач за позовом Ілона Маска. Йдеться про звинувачення в порушенні статусу некомерційної організації, а також в порушенні засновницької угоди, яка начебто обіцяла, що організація ніколи не працюватиме з метою отримання прибутку і випустить свій ШІ публічно.

Компанія заявила, що претензії мільярдера ґрунтуються на «заплутаних — часто незв’язних — фактичних передумовах». Вона назвала установчу угоду «фікцією, яку Маск вигадав, щоб незаслужено претендувати на плоди підприємства, яке він спочатку підтримував, потім покинув, а потім спостерігав, як воно процвітає без нього», передає Engadget.

Якщо справа дійде до суду, з’являться докази того, що, за словами OpenAI, Маск підтримав перетворення OpenAI на комерційну структуру, «яка буде контролюватися самим Маском». Крім того, мільярдер нібито перестав підтримувати проєкт, коли його ідеї не були реалізовані. Ця заява перегукується з повідомленням у блозі компанії на початку цього місяця, в якому вона опублікувала нібито електронні листи від і до Маска, коли він ще був пов’язаний з організацією. Виходячи з цих листувань, Маск знав і був прихильником перетворення OpenAI на комерційну організацію. Він навіть хотів повністю контролювати її як генеральний директор і мати мажоритарний пакет акцій. Маск також погодився з пропозицією приєднати організацію до Tesla, щоб автовиробник міг забезпечити її фінансування. Зрештою, сторони не дійшли згоди, і Маск припинив свою участь.

Споглядаючи значні технологічні досягнення OpenAI, Маск тепер хоче досягти такого ж успіху для себе. Маск стверджує, що подає цей позов заради людства, тоді як правда, очевидна навіть із суперечливих заяв Маска — полягає в тому, що він подає його, щоб просунути свої власні комерційні інтереси. — із заяви OpenAI.

Минулого року Маск представив власну компанію зі створення штучного інтелекту під назвою xAI з досить високою метою — «зрозуміти «справжню природу Всесвіту». Мільярдер оголосив, що xAI збирається відкрити вихідний код свого чатбота Grok. Хоча це цілком могло бути закидом у бік OpenAI, відкритий вихідний код Grok також міг би допомогти його компанії отримати зворотний зв’язок від спільноти розробників, який xAI могла б використати для вдосконалення своєї технології.

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