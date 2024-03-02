«Все ще працюємо на благолюдства»: OpenAI заперечує причину позова Ілона Маска

Керівники OpenAI не погодилися з претензіями Ілона Маска, викладеними у судовому позові до компанії. Вони вважають, що Маск просто засмучений, що він більше не є частиною компанії, яка розвиває штучний інтелект.

У внутрішній записці компанії Сем Альтман назвав Маска своїм героєм і сказав, що сумує за людиною, яку він знав, яка конкурувала з іншими, створюючи кращі технології.

«Ми вважаємо, що претензії в цьому позові можуть бути пов’язані з жалем Ілона про те, що він не залучений до компанії сьогодні, — пише головний стратегічний директор OpenAI Джейсон Квон у записці. — Дуже розчаровано бачити, як Ілон вживає заходів проти компанії, яку він допоміг заснувати, особливо враховуючи його тісну співпрацю з деякими з вас, хто все ще працює над місією».

У записці Квон зазначив, що місія компанії все ще полягає в тому, щоб приносити користь усьому людству. Він також каже, що OpenAI незалежний та безпосередньо конкурує з Microsoft, попри фінансування від неї.

Джейсон Квон поінформував співробітників, що після подій минулого листопаду (очевидно, посилаючись на відсторонення Сема Альтмана) держані установи попросили компанію надати деяку і компанія співпрацює з урядом.

«Після подій минулого листопада вони попросили нас надати інформацію, і це відповідає тому, що ми очікували з огляду на обставини».

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Маск був співзасновником OpenAI у 2015 році та вийшов із ради директорів у 2018 році, через чотири роки після заяви, що штучний інтелект «потенційно небезпечніший за ядерну зброю».

Зараз Маск подає до суду на OpenAI та її CEO Сема Альтмана. Він стверджує, що компанія відмовилася від місії щодо розробки штучного інтелекту «на благо всього людства», з якою вона була заснована.

Адвокати Маска заявили, що їхній клієнт вніс понад $15 млн в OpenAI у 2016 році, «більше, ніж будь-який інший донор» та допоміг стартапу створити команду «найталановитіших». Наступного року Маск виділив OpenAI майже 20 мільйонів доларів, що, за словами адвокатів, було більше, ніж інші спонсори. Згідно з позовом, Маск інвестував понад 44 мільйони доларів у OpenAI з 2016 по вересень 2020 року.

Джерела: CNBC, Bloomberg

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