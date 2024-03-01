Маск подав до суду на OpenAI та Сема Альтмана через «загрозу ШІ»

У позові сказано, що OpenAI нібито відмовилась від початкової місії щодо розробки штучного інтелекту на благо людство, натомість зосередившись на отриманні прибутку.

Як зазначають юристи Маска, керівник OpenAI Сем Альтман та співзасновник Грег Брокман початково зверталися до мільярдера із пропозицією створити некомерційний проєкт з відкритим кодом — натомість співпраця з Microsoft, яка інвестувала мільярди в розробника ChatGPT, «фокусується на заробітку грошей». ШІ-стартап також звинувачують в тому, що дизайн найдосконалішої мовної моделі GPT-4, нині тримають у «секреті».

Маск співзаснував OpenAI у 2015 році, але вийшов зі складу ради директорів через 3 роки: офіційно — через конфлікт інтересу з Tesla, а за чутками — через відмову в посаді гендиректора.

Торік в OpenAI відбувся переворот, який усунув з посади Альтмана — члени правління OpenAI заявили, що намагаються захистити місію компанії з розробки штучного інтелекту, який приносить користь людству. Після кількох днів обговорень та втручання Microsoft Сем зрештою повернувся у компанію.

ChatGPT — чатбот з ШІ від OpenAI став програмою із найшвидшим зростанням протягом перших 6 місяців з моменту запуску у листопаді 2022 року. Він також спровокував запуск конкурентних розробок від Meta, Google та інших (зокрема і від самого Маска).

Чатбот нині використовується для широкого спектра завдань — від написання текстів та узагальнення документів до створення комп’ютерного коду.

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Джерело: Reuters

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