Ілон Маск хотів очолити OpenAI у 2018 році, але йому відмовили — мільярдер образився і скасував обіцяне фінансування

Тоді розробник ChatGPT змінив свою бізнес-модель і почав залучати корпоративних інвесторів, і головного — Microsoft.

Ілон Маск входив до невеликої групи творців, що заснували OpenAI як некомерційну організацію у 2015 році. Однак мільярдер був стурбований тим, що компанія відстає від Google і намагався взяти управління у свої руки. Видання Semafor пише, що нинішній CEO OpenAI Сем Альтман та нинішній президент компанії Грег Брокман відмовили Маску у посаді керівника.

Того ж року Ілон залишив компанію (посилаючись на конфлікт інтересів у своїй роботі в Tesla) та відмовився від обіцянки надати $1 мільярд фінансування, внісши лише $100 мільйонів. Рішення стало неочікуваним та проблемним для OpenAI — оскільки розробка великомасштабних моделей штучного інтелекту, таких як генератор зображень DALL-E та серія GPT, потребувала багато коштів.

У 2019 році стартап оголосив про створення нової комерційної організації для фінансування досліджень і почав працювати з Microsoft, яка надала мільярди доларів фінансування та ресурси, одночасно забезпечивши собі ексклюзивні ліцензії на використання технологій OpenAI у власних продуктах.

Звернення OpenAI до Microsoft, безумовно, змінило спосіб того, як компанія ділиться своїми дослідженнями. Коли на початку цього місяця OpenAI анонсувала свою останню мовну ШІ-модель GPT-4, чимало експертів були стурбовані тим, що компанія не опублікувала подробиць щодо її створення чи даних про навчання.

Ілля Суцкевер, головний науковий співробітник OpenAI, пояснив, що це зроблено для того, щоб зберегти конкурентну перевагу компанії (і, на майбутнє, щоб припинити зловживання її технологією). Але багато експертів зі штучного інтелекту кажуть, що закриття доступу до моделей OpenAI ускладнює для спільноти розуміння потенційних загроз, створених цими системами, і концентрує владу в корпоративних руках.

Відтоді, як OpenAI зв’язалася з Microsoft, ці дві компанії почали запускати послуги та продукти штучного інтелекту шаленими темпами, причому Microsoft інтегрувала технологію у власний пошуковик, браузер Edge та інструменти Office. А ChatGPT цього тижня отримав масштабне оновлення — система відтепер взаємодіє з іншими сайтами та службами через плагіни.

Сам Маск неодноразово висловлював занепокоєння цією зміною в траєкторії OpenAI. У лютому він писав у Twitter, що OpenAI «стала закритою компанією з максимальним прибутком, яка фактично контролюється Microsoft». А минулої п’ятниці він опублікував у Twitter мем із підписом «Я, коли розумію, що ШІ, найпотужніший інструмент, який коли-небудь створювало людство, зараз знаходиться в руках безжальної корпоративної монополії».

I’m sure it will be fine pic.twitter.com/JWsq62Qkru

— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2023