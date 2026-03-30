Новини Ігри 30.03.2026 comment views icon

З'явилася конкретика по Avatar Legends: The Fighting Game — вже досить скоро і несподівано дешево

author avatar

Софія Шадріна

Авторка новин

Avatar Legends: The Fighting Game / Gameplay Group
Avatar Legends: The Fighting Game виходить 2 липня на PS5, Xbox, Switch 2 і PC. 12 персонажів, кросплей і ціна від $29.99 — все про новий файтинг за Avatar.


Фанати Avatar дочекалися конкретики: файтинг за мотивами улюбленого всесвіту отримав дату виходу, список персонажів і ціну. Avatar Legends: The Fighting Game з’явиться на всіх платформах 2 липня 2026 року.
Розробник Gameplay Group International підтвердив стартовий ростер із 12 персонажів — герої та лиходії одразу з двох серіалів: Avatar: The Last Airbender і The Legend of Korra.

Кожен персонаж отримав понад 900 унікальних намальованих від руки кадрів анімації, що дозволяє грі виглядати як продовження оригінального мультсеріалу, а не просто ліцензований продукт.
Гра підтримує кросплей між PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 і PC, а онлайн-матчі працюватимуть на rollback netcode — стандарті де-факто для сучасних конкурентних файтингів, який забезпечує плавний геймплей навіть при нестабільному з’єднанні. Передбачені як казуальні, так і рейтингові матчі.


Для тих, кому цікавіша лорна частина: у грі буде сюжетний режим для одного гравця і галерея з раніше не публікованими матеріалами по всесвіту Avatar. Деталей про сюжет розробники поки не розкривають.

Базова версія Avatar Legends: The Fighting Game коштуватиме $29.99 — порівняно скромно для жанру, де більшість тайтлів стартують від $60. Deluxe Edition за $59.99 включає цифровий артбук, саундтрек, унікальні інтерфейси та Year 1 Pass із п’ятьма додатковими персонажами, які виходитимуть поступово після релізу.Передзамовлення вже відкрите. Бонуси для тих, хто оформить його до виходу: скін Samurai для Аппи, ексклюзивні кольори персонажів і можливість проголосувати за персонажів Year 1 Pass.

Вихід Avatar Legends збігається з релізом Marvel Tōkon: Fighting Souls — обидва файтинги претендують на увагу спільноти влітку 2026-го. Для жанру, який переживає ренесанс після успіху Street Fighter 6 і Mortal Kombat 1, це насичений сезон. Avatar при цьому робить ставку на доступну ціну і впізнавану IP, а не на конкуренцію з ААА-бюджетами.

Спецпроєкти
Джерело: Engadget

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати