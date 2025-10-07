Фаталіті, якого ми не бачили: актор Mortal Kombat показав скасований удар Лю Кена, знятий 33 роки тому

Лю Кен / Mortal Kombat 9

Mortal Kombat вперше з’явилася на аркадних автоматах у 1992 році й миттєво стала хітом. І от через 30+ років фанатам показали раніше невідоме фаталіті Лю Кена, яке так і не потрапило до гри.

Франшиза Mortal Kombat стала культовою не лише завдяки бійкам, а й через свою криваву естетику. Фаталіті, кров і жорстокість зробили її легендою жанру. Актор Даніель Песіна — той самий, хто грав Джонні Кейджа, Скорпіона, Саб-Зіро та Рептилію — показав архівне відео фаталіті Лю Кена. Його зняли ще 30 років тому, але сцена так і не потрапила до гри.

У перших Mortal Kombat актори відпрацьовували бойові рухи в студії, а потім їх перетворювали на спрайти — двовимірні кадри, що створювали анімацію. Це була проста, але ефективна технологія захоплення руху. Один із таких моментів показав Песіна у Facebook: чемпіон ушу Хо-Сун Пак виконує вертуху удар ногою в стрибку. Це мало стати фаталіті Лю Кена, але на відео — лише “сирі” кадри без ефектів, тож фінал сцени залишається загадкою.

Песіна запропонував користувачам придумати назву для фаталіті — ідей не бракує. Серед варіантів: Торнадо, Білий лотосовий футбол і Шаоліньський постріл у голову. Багато хто припускає, що цей прийом міг закінчитися обезголовленням. Актор не пояснив, чому фаталіті вирізали, але додав, що удар “цілком міг призвести до вибуху голови супротивника”.

Цікаво, що в класичному фаталіті Лю Кен підкидає ворога апперкотом і розбиває його об край арени. Загалом вирізаний прийом виглядає скромно на тлі культових сцен. Особливо на тлі виклику аркадного автомата, який розчавлює супротивника, або перетворення на дракона, що його з’їдає.

До речі, шанс надолужити класику з’явиться вже скоро: 30 жовтня виходить збірка Mortal Kombat: Legacy. Туди увійде не лише аркадна версія 1992 року, а й порти для SNES, Genesis і Game Boy. А разом з тим попереду нас чекає фільм “Мортал Комбат 2” з беземоційним Нубом Сайботом. Єдине, що чекати доведеться довше — стрічку перенесли на 7 місяців.

