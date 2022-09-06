Три «Народні Байрактари», на які збирали гроші Фонд Притули та Лачен, вже в Україні

Три ударних безпілотники Bayraktar TB2, гроші на які збирав фонд Сергія Притули та блогер Ігор Лаченков та які турецька компанія Baykar вирішила подарувала українцям, успішно доставлені в Україну. Це підтвердив гендиректор Baykar Халук Байрактар «Укрінформу» на Міжнародній виставці оборонної промисловості (MSPO 2022).

«Ми поставили в Україну Bayraktar з литовської акції і вже поставили три безпілотники Bayraktar з акції Притули. Вони вже в Україні» Халюк Байрактар, гендиректор Baykar Makina

Наприкінці червня українці за три доби пожертвували 600 мільйонів гривень на безпілотники Bayraktar TB2 (проєкт «Народний Байрактар») — збір організували Фонд Сергія Притули спільно з українським блогером Ігорем Лаченковим. Невдовзі після цього турецький виробник Baykar Makina анонсував передачу трьох безпілотників без оплати. 24 серпня Притула опублікував фото трьох готових Bayraktar TB2 з угрупування «Народний Байрактар» та підтвердив їх швидку передачу Україні.

Безпілотники Bayraktar TB2 з угрупування «Народний Байрактар» вирізняються спеціальним маркуванням — орнаментованою вишивкою. Це було задумано від самого початку та допоможе відрізнити їх в майбутніх відеозвітах Міноборони.

Ці нові Bayraktar TB2 у вишиванках доєднаються до інших (наприкінці червня Міноборони повідомляло, що отримало близько півсотні турецьких безпілотників Bayraktar TB2 та законтрактувала ще десятки бортів) та стануть цінним доповненням до SAR-супутника та річного доступу до бази даних сузір’я супутників ICEYE, які фонд Сергія Притули придбав за гроші, заощаджені з «народних байрактарів».

Курс QA Опануйте професію тестувальника та платіть після працевлаштування РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Тим часом Baykar готується до випробувань Kızılelma — новітнього надзвукового безпілотного винищувача, який також вироблятимуть на майбутньому українському заводі.