За перший квартал українці безготівково оплатили через «ПриватБанк» покупок на 160 млрд грн — електроніка і побутова техніка в топ-5 категорій

Протягом першого кварталу 2023 року українці оплатили картками через POS-термінали «ПриватБанку» 578 мільйонів покупок на загальну суму майже 160 млрд грн. Не секрет, що «ПриватБанк» має найбільшу мережу терміналів серед банків України, тож цю статистику можна вважати вичерпною.

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Цікаво, що ці показники фактично відповідають результатам останнього кварталу 2022-го (557 млн покупок на 161 млрд), але на кінець року традиційно припадає значно вища активність. Для порівняння, за той же період 2022-го покупок було 457 млн на 110 млрд, але тут значною мірою вплинуло вторгнення росії. Щодо розподілу витрат за категоріями, харчові продукти досі є беззаперечним лідером з часткою майже 50%, але в першу п’ятірку потрапила також електроніка й побутова техніка (6% від загального обсягу витрат).

На купівлю яких товарів українці найбільше витрачали з карток у першому кварталі року:

Харчові продукти — 79 млрд грн, понад 49% загального обсягу витрат. Покупки в мережах промислових товарів — майже 13,5 млрд грн, 8,5%. Ліки та інші товари в аптеках — 12 млрд грн, 7,5%. Кафе і ресторани — 10,5 млрд грн, 6,5%. Електроніка і побутова техніка — 9,6 млрд грн, 6%.

За квартал мережа активних POS-терміналів «ПриватБанку» в торговельних точках зросла майже на 10 тисяч, до 232 тисяч терміналів — це найбільше зростання серед всіх українських банків. Один із факторів активного розвитку мережі — відновлення активної діяльності з боку малого бізнесу, який відкриває торговельні точки не лише в обласних центрах, а і в невеликих містах.

«ПриватБанку» також відзначає популярність послуги «Готівка на касі» — за перші три місяці року кількість операцій з отримання готівки через POS-термінали «ПриватБанку» перевищила 4 млн на суму понад 6 млрд грн. Найчастіше українці знімають готівку на касах супермаркетів (72%), а також в аптеках (11%).

Раніше Mastercard з’ясували, що протягом 2022 року кожен другий українець оплачував покупки безконтактно смартфоном чи іншими гаджетами з NFC, а третина готова повністю відмовитися від “пластику” на користь цифрових карток.