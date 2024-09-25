Каліфорнія обмежує смартфони в школах: новий закон для покращення психічного здоров’я учнів

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом підписав «Закон про школу без телефону». Він зобов’язує кожен шкільний округ, чартерну школу та окружне управління освіти в усьому штаті до 1 липня 2026 року запровадити правила, що обмежують використання мобільних телефонів. Існують винятки з цього правила, зокрема використання телефону в надзвичайних ситуаціях або з дозволу за певних обставин.

«Ми знаємо, що надмірне використання смартфонів посилює занепокоєння, депресію та інші проблеми з психічним здоров’ям, але ми маємо можливість втрутитися», — сказав Ньюсом у заяві.

Каліфорнія прийняла цей закон в той момент, коли інші штати, такі як Нью-Йорк, розглядають можливість прийняття законів про повну заборону телефонів у школах. Це частина низки законів, покликаних забезпечити безпеку дітей у зв’язку з використанням техніки. Такі нормативи приймаються на державному та національному рівнях, зокрема Закон про безпеку дітей в інтернеті, а також закони про вікові обмеження.

Закон 3216 Асамблеї говорить, що школи повинні «розробити та прийняти та оновлювати кожні п’ять років правила щодо обмеження або заборони використання учнями смартфонів», доки вони знаходяться на території школи або під наглядом працівники школи. Мета таких обмежень – сприяння «використанню смартфонів на основі фактичних даних для підтримки навчання та добробуту учнів». В документі стверджується, що це має «відповідати унікальним потребам і бажанням учнів, батьків і педагогів у кожній громаді».

В законі також сказано, що школи можуть запроваджувати «механізми примусу», які обмежують доступ до телефонів.

Асоціація шкільних рад Каліфорнії виступила проти нового закону. Організація стверджує, що він зайвий і змушує осіб, які приймають рішення, прийняти політику, що обмежує використання мобільних телефонів, навіть якщо було виявлено, що в цьому немає потреби.

Наразі в США принаймні 15 штатів прийняли закони чи політики щодо обмеження використання учнями мобільних телефонів у школах.

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Джерело: The Verge

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