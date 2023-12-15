Заборонити не можна дозволити: Twitch передумав щодо сексуального контенту на стрімах

Днями сервіс Twitch пом’якшив свої правила, дозволивши показувати у відео на платформі відвертий контент. Наприклад, користувачам дозволили «навмисно виділяти груди, сідниці або тазову область», якщо відео отримає спеціальну мітку, що попереджатиме глядачів. Також були деякі інші послаблення, що стосуються сексуального контенту на стрімах.

Проте п’янкий запах свободи витав у повітрі не довго. Вже сьогодні сервіс знову вніс зміни в правила, та посилив обмеження щодо сексуального контенту.

В Twitch пояснили, що попередні послаблення обмежень були викликані бажанням спростити розуміння та застосування правил. Однак це спричинило появу нових проблем.

По-перше, деякі стримери почали створювати контент, який порушує нову політику. Такий вміст оперативно видаляли, а щодо каналів вживали відповідних заходів.

Разом з тим також було створено багато нового контенту, який дозволений відповідно до нових правил, але «викликав стурбованість спільноти».

«Це занепокоєння, яке ми поділяємо. Поміркувавши, ми вирішили, що зайшли занадто далеко з цією зміною, ─ йдеться в заяві.

Зазначається, що цифрове зображення оголеного тіла є унікальною проблемою. Штучний інтелект можна використовувати для створення реалістичних зображень, і може бути важко відрізнити цифрове мистецтво від фотографії.

Тому відсьогодні Twitch скасовує зміни щодо художньої наготи. Надалі зображення реальної або вигаданої наготи не будуть дозволені на Twitch, незалежно від носія. Це обмеження не поширюється на ігри з рейтингом для дорослих. Сервіс не вносить інших змін до оновленої Політики щодо сексуального вмісту.