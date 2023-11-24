Зашифроване хмарне сховище Proton Drive нарешті доступне на Mac

Швейцарська компанія Proton, що спеціалізується на конфіденційності, запустила свою службу хмарного зберігання з наскрізним шифруванням (E2EE) для користувачів Mac через чотири місяці після випуску на Windows.

Заснована близько дев’яти років тому, Proton спочатку була зосереджена на своїй флагманській альтернативі Gmail під назвою Proton Mail, але розширила свої горизонти до VPN, менеджера паролів, календаря та, власне, хмарного сховища.

Proton представила вебверсію Proton Drive у вересні торік, у грудні запустила програми для мобільних пристроїв, а у липні — для Windows. Нинішнє розширення до Mac означає, що Proton Drive тепер є повністю кросплатформним, і користувачі можуть синхронізувати усі свої пристрої.

Proton Drive — частина грандіозного плану Proton щодо виведення на ринок безпечних продуктів, орієнтованих на конфіденційність. У випадку більшості користувачів Mac — це альтернатива iCloud від Apple.

Сховище Proton обіцяє повне шифрування файлів і тек за замовчуванням — і, хоча Apple також нещодавно запровадила наскрізне шифрування для деяких типів даних в iCloud, користувачі повинні активувати його вручну. Proton Drive, з іншого боку, за замовчуванням використовує повне шифрування всіх даних, включаючи метадані та імена файлів.

Proton Drive безплатно постачається з 1 ГБ пам’яті. Платні плани обійдуться від 4 євро на місяць за 200 ГБ пам’яті, і є також додаткові функції, такі як можливість автоматично зберігати попередні версії файлу протягом 10 років.

Наразі Proton Drive для Mac синхронізуватиме з хмарою лише файли, які зберігаються в папці Proton Drive, але компанія каже, що працює над увімкненням синхронізації для будь-якої локальної папки.

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Попри те, що протягом багатьох років Proton пропонувала відкритий вихідний код для більшості своїх програм, дозволяючи третім сторонам перевіряти базовий код, програма Proton Drive для Mac не має відкритого коду, але компанія запропонує це з часом.

Proton Drive для користувачів Linux також у планах, але вже у довгостроковій дорожній карті.