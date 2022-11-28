Велике оновлення Proton Mail з масою нових функцій та Proton Calendar для iPhone з планувальником завдань будуть розгорнуті протягом 2023 року

Швейцарська компанія Proton, що орієнтована на конфіденційність власних програмних продуктів та сервісів, анонсувала велике оновлення поштової служби Proton Mail та календаря. Хоча компанія часто позиціонує себе як повну протилежність Google, вона оприлюднила насичену дорожню карту на найближчі місяці, яка включає додавання нових функцій, що нагадують роботу Gmail.

Майбутня Proton Mail запропонує схожі функції категоризації. Як Proton досягне цього, не ставлячи під загрозу конфіденційність даних користувачів і не скануючи контент – невідомо, але компанія заявила, що працює над повністю конфіденційною реалізацією, в якій приналежність до категорій залежить від відправника.

Gmail вже кілька років пропонує планування повідомлень, дозволяючи користувачам налаштовувати електронні листи для надсилання у конкретний день та годину – над аналогічною опцією також працюють у Proton. Інші нові функції включають нагадування про відповідь на повідомлення та можливість відкласти прочитання до певного часу. Додадуть й блокування відстеження електронної пошти, щоб компанії чи зловмисники не могли знати, коли електронний лист був відкритий.

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У нинішньому вигляді пошук у Proton Mail має свої обмеження. Пошук вмісту повідомлень зарезервовано для платних користувачів преміум-класу. У майбутньому Proton заявила, що розширить повний пошук повідомлень на мобільні програми. Користувачі зможуть шукати вміст локально збережених повідомлень.

Також компанія готується до запуску власної програми Calendar для iPhone протягом найближчих кількох тижнів – майже через рік після того, як вона з’явилася на Android. У програмі Proton Calendar буде представлено новий 3-денний та 7-денний вигляд, що нагадують Календар Google. З’явиться подання «повного порядку денного», що відображає запланований день з розкладом дій у хронологічному порядку. Календар дозволить користувачам створювати списки справ та перетворювати завдання на нагадування.

Proton інтегрує пошту з нещодавно запущеною хмарою Proton Drive. Наприклад, вкладення електронної пошти, що перевищують ліміт ProtonMail 25 МБ, будуть автоматично завантажені на Proton Drive і одержувач зможе отримати доступ до файлу за захищеним посиланням.

У квітні цього року Proton придбала службу псевдонімів електронної пошти SimpleLogin. Платформа дозволяє користувачам приховувати свою реальну електронну адресу під час реєстрації в онлайн-сервісах. Proton заявила, що тісно інтегрує функціональність SimpleLogin у Proton Mail.

Для сервісів Proton буде доступний єдиний вхід (SSO) за допомогою мобільних пристроїв – користувачам різних програм Proton потрібно буде увійти в систему лише один раз, щоб отримати доступ до кожної окремої служби. В даний час ця можливість доступна лише через веб-браузер.

Блокування відстеження електронної пошти з’явиться в Proton Mail наступного місяця, як і календар для iPhone. Інші функції будуть розгорнуті протягом 2023 року.

Джерело: TechCrunch