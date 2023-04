Поштовий сервіс Proton запускає безкоштовний менеджер паролів із наскрізним шифруванням (для логінів, URL-адрес та нотаток)

Компанія-засновник служби електронної пошти з наскрізним шифруванням Proton Mail оголосила про запуск власного захищеного менеджера паролів Proton Pass. Нині обмежене коло користувачів може випробувати його бета-версію, але з часом програму відкриють для широкого загалу безплатно.

В Proton Pass можна зберігати паролі, адреси електронної пошти, URL-адреси та нотатки. Як і інші продукти компанії, Proton Pass використовує наскрізне шифрування (E2EE), яке має захистити вашу особисту інформацію від сторонніх очей (третіх сторін і у тому числі самого Proton).

Today we’re launching the Proton Pass beta.

With Pass, we’re applying our privacy and encryption knowledge to a service that many of you have asked for.

Later on, Proton Pass will become a free password manager for all Proton users. Learn more here: https://t.co/9V4FlSWaYh pic.twitter.com/tkLl7SZN5S

— Proton (@ProtonPrivacy) April 20, 2023