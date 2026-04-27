Новини IT-бізнес 27.04.2026

Джон Тернус на першому зібранні з командою Apple: сервіси залишаться пріоритетом

Майбутній CEO Apple Джон Тернус минулого тижня провів внутрішній таун-хол із командою компанії. Журналіст Bloomberg Марк Гурман у своєму newsletter Power On від 26 квітня опублікував кілька цитат Тернуса з цієї зустрічі — зокрема щодо напряму розвитку сервісного бізнесу Apple.


Тернус зізнався, що з захопленням спостерігав за зростанням сервісів зсередини компанії. Він описав свій типовий день як безперервне використання Apple Music, Apple Pay, iCloud і Apple TV+. Окремо він виділив Apple Pay як приклад того, як Apple поєднує залізо, програмне забезпечення і сервіс в одному продукті.

За словами Тернуса, саме в цій точці перетину він бачить найбільше можливостей для майбутнього зростання. “Я думаю, тут ще так багато можливостей”, — процитував його Гурман. Нових конкретних продуктів або сервісів Тернус не анонсував.

Контекст важливий: Тернус все своє кар’єрне життя в Apple провів у хардварній гілці компанії — він відповідав за розробку iPhone, iPad і Mac. До сервісного напряму він не мав прямого відношення. Саме тому публічне підтвердження пріоритету сервісів від нового CEO — сигнал для внутрішніх команд, що зміна лідерства не означає зміни курсу.

Тім Кук, чия ера в Apple офіційно завершується, вибудував сервісний підрозділ із практично нуля. Сьогодні він генерує понад $100 млрд на рік і забезпечує Apple стабільним recurring-доходом незалежно від циклів оновлення пристроїв. Apple Music, iCloud, App Store, Apple TV+ і Apple Pay входять до цього пакету.


Тернус офіційно стане CEO Apple найближчим часом — деталі передачі повноважень від Кука ще не оголошені публічно. Його перший публічний продукт у новій ролі, за даними Гурмана, — складаний iPhone, реліз якого очікується у другій половині 2026 року.

Нові деталі про Apple iPhone Ultra: ціна $2000 і дивний даунгрейд

Джерело: 9to5Mac

