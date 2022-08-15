Новини

Застосунок Scanner Pro тепер доступний українською мовою

Застосунок Scanner Pro тепер доступний українською мовою

Нова версія програми Scanner Pro нарешті отримала підтримку української мови. Як зазначають розробники, розробка програми новою мовою вимагає багато роботи. Адже потрібно не лише написати та вичитати весь контент, але й затвердити його, протестувати, остаточно відредагувати та перевірити – все це достатньо кропіткий та тривалий процес.

Допомагаємо

«Купи мені бойовий літак». Збір коштів для Повітряних Сил ЗСУ

«Купи мені бойовий літак». Збір коштів для Повітряних Сил ЗСУ

Програма Scanner Pro дозволяє використовувати iPhone чи iPad для сканування та створення цифрових копій документів. Користувачі можуть створювати високоякісні цифрові скани, а завдяки інтелектуальній технології застосунок автоматично поліпшує зображення та розпізнає документи 28 мовами, даючи змогу виділяти й копіювати сканований текст.

111

За допомогою функції розумних категорій Scanner Pro автоматично позначає та впорядковує документи відповідно до їх типу. Користувачі можуть зберігати та знаходити свої рахунки-фактури, квитанції, форми або візитки.

Нова версія Scanner Pro з підтримкою української мови доступна для мобільних пристроїв з iOS за наступним посиланням.


Схожі записи
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати