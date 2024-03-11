Завершено перший аукціон в рамках збору на Буяна. Вітаємо переможців аукціону

З 28-го лютого по 6-те березня ми проводили аукціон в рамках збору на реабілітацію бійця «Азову» Буяна. Його, на жаль, не закрито, тому ми вирішили опублікувати звіт по аукціону та пізніше сьогодні розпочнемо новий аукціон та продовжимо збір.

Було зібрано 37 911 грн! (нагадаємо, що ціль, яку ми ставили в цьому зборі – 84 000 грн)

Детальний звіт опублікуємо, коли дозбираємо всю суму та передамо її Патронатній службі «Янголи Азову». Всім дякуємо, разом ми сила!

Також, з радістю вітаємо переможців аукціону. Красиві арт-тубуси отримають двоє добродіїв, які вирішили зберегти інкогніто під час транзакцій. Прохання до цих двох панів, які 29-го лютого надіслали по 5 000 грн, надіслати квитанції з оплати та написати контакти для відправки виграних лотів на [email protected]