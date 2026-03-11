Нові сезони серіалу "Проблема 3 тіл" вийдуть в скороченій версії

Кадр з серіалу "Проблема 3 тіл"

Продовження науково-фантастичного серіалу “Проблема 3 тіл” отримає меншу кількість епізодів, порівняно з дебютним. При цьому обмеження торкнуться як другого, так і третього сезонів.





Згідно з інформацією What’s On Netflix, “Проблема 3 тіл” отримає 6 епізодів для другого сезону та 5 — для третього. Ця інформація виходить зі звіту про податкові пільги, а також нещодавнього кадру залаштунків.

Перший сезон “Проблеми 3 тіл”, для порівняння, стартував із 8-ма епізодами. В попередніх витоках повідомлялось, що Netflix планує зняти другий і третій “одне за одним”, з безперервними зйомками до 2027 року.

“Проблема 3 тіл” — це науково-фантастичний серіал, знятий за мотивами трилогії Лю Цисіня “Пам’ять про минуле Землі”. Його шоуранерами виступили Девід Беніофф та Д. Б. Вайс, які раніше працювали над “Грою престолів”. До нового шоу дует залучив деяких знайомих акторів з екранізації Джорджа Мартіна: зокрема Джона Бредлі, Джонатана Прайса, Ліама Каннінгема, а з другого сезону — й Альфі Аленна, відомого роллю багатостраждального Теона Грейнджоя.





Серед решти чільного акторського складу також з’являються Ейса Гонсалес, Джован Адепо, Бенедикт Вонг, Алекс Шарп та Марло Келлі.

Зйомки серіалу, за даними Forbes, коштували Netflix колосальні $233 млн — фактично по $29 млн на кожен з 8 епізодів першого сезону. “Проблема 3 тіл” три тижні поспіль лідирувала за переглядами на стримінгу, а в наступні чотири не залишала топ-10. Попри те, що інсайдери не називають причину скорочення епізодів, вказана вище вартість може бути головною причиною.

“В трилогії три романи”, — розповідав ще один шоуранер “Проблеми 3 тіл” Александр Ву в березні 2024 року. “Кожен наступний стає дедалі довшим, тому я б не сказав, що в нас буде всього три сезони. У нас є кілька дійсно чітких ідей щодо того, що робити у другому сезоні, а потім все стає трохи туманніше. Однак ми хочемо дійти до кінця трилогії, а чи буде це три, чотири сезони чи інша кількість незрозуміло”.

Перший сезон серіалу “Проблема 3 тіл” доступний для перегляду на Netflix, в українському дубляжі.