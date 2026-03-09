banner
Новини Пристрої 09.03.2026 comment views icon

Valve знову відклала випуск Steam Machine: чи вийде консоль в цьому році?

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Valve знову відклала випуск Steam Machine: Чи вийде консоль в цьому році?
Steam Machine/Valve

Valve вже невпевнена у тому, що обіцяна ще минулого року Steam Machine вийде навіть цьогоріч.


У пості “Висновки року”, опублікованому у Steam, компанія висловлює відвертий сумнів у тому, що зможе випустити обіцяну консоль в обіцяні раніше терміни. Valve посилається на дефіцит пам’яті та накопичувачів, що створює певні проблеми з виробництвом, обмежуючись обіцянкою оприлюднити оновлення одразу після визначення подальших планів.

Ще в лютому Valve підтверджувала, що в планах випуск Steam Machine у першій половині цього року, не називаючи при цьому ні ціни, ні термінів. Останнє оновлення, однак, спростовує плани щодо випуску консолі у першому півріччі цього року.

Ймовірно, що у компанії не можуть підтвердити ціну, яка змінюється кожного тижня. Дефіцит пам’яті провокує постійне підвищення вартості пристрою. Пізніше у коментарі The Verge представники Valve заявили, що Steam Machine, Steam Frame та Steam Controller з’являться в цьому році, знову не назвавши термінів. 


Раніше ми писали, що Valve підтвердила відкладання випуску Steam Machine у зв’язку з дефіцитом та підвищенням цін на пам’ять. Вартість та доступність “не-консолі” Steam Machine від Valve досі інтригують, але деякі магазини вже втрачають терпець.

Окрім цього Valve намагається переконати розробників інтерфейсу, HDMI Forum, дозволити підтримку HDMI 2.1 з відкритим кодом в Linux та на Steam Machine. Valve запевняє у підтримці Steam Machine ігор 4K / 60 FPS. Тест SteamOS з відеокартою, схожою на ту, що буде в “паровій машині”, підтверджує думку скептиків.

Продуктивність Steam Machine перевершує 70% ПК та комфортна для всіх ігор, — інженер Valve на каналі Адама Севіджа

Джерело: The Verge

