Підтримай збір – допоможи герою з «Азову» стати на ноги! Розігруємо красиві арт-тубуси

Оголошуємо новий збір та аукціон в рамках нашої ініціативи «Аукціон відплати» — збір для Патронатної служби «Янголи Азову» на реабілітацію бійця 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» з позивним «Буян», який зараз відновлюється від важкого поранення. Ціль цього збору – 84 000 грн.

Олексій “Буян” хлопець 22 -ох років, три з яких він вже на війні. До війни вчився на електрогазозварювальника, паралельно працюючи за спеціальністю. Він не зміг стояти осторонь, коли загарбники сунули в Україну, підписав контракт, коли дозволив вік і, врешті-решт, опинився в дружній сім’ї «Азову», де влучно нищив ворогів з міномету.

Майже рік провоювавши в складі героїчної бригади, прийняв з побратимами нерівний бій з танками підступного ворога в районі Серебрянського лісу. На жаль, не всі вижили, а «Буяна» було сильно поранено. Тому, кацапські танки добили вже побратими «Буяна».

В Олексія були поламані дужки на рівні Т2, один осколок зайшов в плече, другий зрізав частину скальпа, струс спинного мозку, спінальна травма.

Після вдалих операцій Олексій проходить дорогу реабілітацію і мріє щонайшвидше повернутись до лав «Азову», щоб і далі нищити загарбників.

Організацією лікування та реабілітації займається Патронатна служба «Янголи Азову», яка створена для того, щоб опікуватись пораненими, звільненими з полону та полеглими бійцями з азовських бригад: 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» НГУ та 3-тьої окремої штурмової бригади ЗСУ. Служба також займається питанням реабілітації воїнів та підтримки сімей захисників України.

Збір та аукціон буде проводитись тут та пройде з 28 лютого по 6 березня.

На аукціон цього збору в нас не один лот.

Маємо два арт-тубуси від мінометів, авторства того ж талановитого митця, який створив тубус з котиками з попереднього збору.

Алгоритм аукціону:

В період з 28 лютого до 6 березня поповнюйте банку на будь-яку суму. Двоє людей, які закинуть найбільше, отримають тубуси. Не забувайте, що підтримати збір можна і без участі в аукціоні. Навіть невелика сума важлива! Пам’ятайте, що кожні 50 гривень – це цеглинки, якими побудована дорога до нашої перемоги.

Реквізити:

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/79BMUJhiLc

Карта банки: 5375411213288058