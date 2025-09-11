Новини Наука та космос 11.09.2025 comment views icon

Життя на Марсі: NASA оголосила про ймовірні докази

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

NASA/JPL-Caltech

У NASA заявили, що марсохід Perseverance виявив йомовірні ознаки стародавнього мікробного життя на Червоній планеті.

Зразок породи, взятий Perseverance зі стародавнього русла річки у кратері Джезеро, може містити свідчення існування стародавнього мікробного життя. Зразок був взятий у 2024 році зі скелі під назвою “Водоспад Чеява” та отримав назву “Сапфіровий каньйон”. 

У статті, опублікованій у журналі Nature, зазначається, що зразок містить потенційні біосигнатури — речовини або структури, які можуть мати біологічне походження. Фактично, мова йде про мінерали, що утворились внаслідок хімічної реакції між брудом та органічною речовиною. Однак це не означає, що на Марсі колись існувало життя, оскільки мінерали також можуть утворюватись внаслідок не біологічних процесів.

“На Землі подібні реакції, в яких органічні речовини та хімічні сполуки у бруді поєднуються, утворюючи нові мінерали, такі як вівіаніт та грейгіт, часто відбуваються під впливом мікробів. Мікроби споживають органічні речовини в цих умовах та виробляють нові мінерали як побічний продукт свого метаболізму”, — зазначає керівник дослідження, планетолог з Університету Стоуні-Брук Джоел Гуровіц. 

У далекому минулому на Марсі, ймовірно, була велика кількість води. На думку дослідників з NASA, дещо схоже на кольорові плями на скалі заввишки близько метра, могли залишити стародавні мікроорганізми, якщо вони використовували у якості джерела енергії органічний вуглець, сірку та фосфор.

Плями несли на собі ознаки двох багатих на залізо мінералів: вівіаніту (гідратованого фосфату заліза) і грейгіту (сульфіду заліза). Вівіаніт часто зустрічається на Землі у відкладеннях, торфовищах і навколо органіки, що розкладається. Аналогічно, деякі форми мікробного життя на Землі можуть виробляти грейгіт.

Мінеральні та органічні асоціації, зумовлені окислювально-відновним процесом, у кратері Джезеро, Марс/NASA

Поєднання цих мінералів, ймовірно, утворених внаслідок реакцій переносу електронів між осадом та органічною речовиною, є потенційною ознакою існування стародавнього мікробного життя. Ці мінерали також можуть утворюватись абіотично, тобто без участі мікроорганіки. Отже, існують способи отримання без біологічних реакцій, включаючи тривалі високі температури, кисле середовище і зв’язування органічними сполуками.

Однак породи Брайт-Енджел не містять свідчень того, що вони піддавалися впливу високих температур або кислого середовища, і невідомо, чи здатні були б присутні органічні сполуки каталізувати реакцію при низьких температурах.

Результати дослідження опубліковані у журналі Nature

Джерело: NASA

