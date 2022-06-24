Зібрали 894 тис. грн на потреби ЗСУ. Дякуємо небайдужим читачам MC.today, Highload та ITC.ua!

В рамках проєкту допомоги військовим завдяки читачам видань MC.today, ITC.UA та Highload вдалося зібрати 894 тис. грн.

Раніше редакція писала про успішне закриття двох народних зборів — на купівлю тепловізорів для 29 окремого стрілецького батальйону ЗСУ та пікапу для 115-ї бригади, яка знаходилася на сході. За весь час читачі видань зібрали 894 тис. грн. Ми вдячні кожному і кожній, хто долучився до цієї шляхетної справи.

Звітуємо за кожним закритим збором.

Збір на спорядження 3-му окремому батальйону УДА в Запорізькій області

Збір на спорядження для 3-го окремого батальйону УДА оголосили 6 квітня, і закрили 17 травня – вдалося зібрати 327 083 грн.

На ці кошти придбали:

76 200 грн — квадрокоптер DJI Mavic 3;

1 200 грн — карта пам’яті до нього, SanDisk Extreme PRO 128 Gb;

12 233 грн — смартфон Samsung Galaxy A52 4/128 Gb;

177 455 грн — квадрокоптер DJI Mavic 3 Cine Premium Combo;

1 077 грн — послуги Нової пошти з доставлення другого дрону;

47 185 грн — 5 штук акумуляторів для дронів DJI Mavic 3;

8 744 грн — 10 пакувань пропелерів для дронів DJI Mavic 3.

Близько 3 тисяч гривень, які залишилися на рахунку, планується витратити на актуальні проблеми (наприклад, літнє взуття чи наступний збір).

Окрема подяка читачу ITC.ua Максиму Вірченко, який віддав смартфон для батальйону.

Збір на тепловізори для рятувальників Миколаївської та Харківської областей

Завдяки небайдужим читачам вдалося зібрати 25 637 грн. Цю суму витратили на покупку одного з тепловізорів, на які збирає кошти Фонд освітніх ініціатив. Тепловізор вже передали рятувальникам, і з його допомогою вдається знаходити людей під завалами.

Збір на медикаменти та оклюзійні пов’язки для батальйону «Легіон Свобода»

Збір закрили за 4 дні, зібравши 63 170 грн для «Легіону Свобода», які воюють на сході. Кошти витратили на оклюзійні пов’язки та ліки «Біфрен», «Атропін».

Збір на квадрокоптер для 110 бригади ТРО

Спільними зусиллями небайдужих читачів вдалося за тиждень зібрати 115 230 грн на квадрокоптер DJI Mavic 3, який уже допомагає нашим військовим на передовій.

На цю мить відкрито два збори: на літак для Повітряних Сил ЗСУ та на спорядження для 113-ї бригади, яка воює в Харківській області. Підтримайте ініціативи, щоб наблизити нашу перемогу!