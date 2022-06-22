Допоможемо зібрати 300 тис. грн на спорядження для 113-ї бригади, яка воює в Харківській області

Продовжуємо розповідати про проєкти, з допомогою яких читачі видання ITC.ua можуть дізнатися про невеликі ініціативи зі збору коштів під час війни та підтримати їх.
Сьогодні хочемо розповісти про збір коштів для 122-го батальйону 113-ї бригади, який потребує спорядження. За словами військових, у спеку вони досі ходять в теплих берцях, через що у багатьох з’явилися проблеми з ногами, тому потрібно допомогти з літнім взуттям, засобами для лікування ніг та засобами гігієни – портативним душем, розкладними спальними ліжками НАТО (бо в мокрих бліндажах спати не дуже добре), а також змінна форма, оскільки постійно доводиться носити одну й ту саму, і тому вона швидко приходить у непридатний стан.
З нагальних проблем також постійна відсутність джерел харчування, тому їм зараз дуже необхідні павербанки, налобні ліхтарики та рації для зв’язку.
Список спорядження з приблизними цінами:
- Берці літні: 67 од. 1200 грн/шт. Всього: 80400 грн
- Павербанк (20000 Mah): 10 од. 1000 грн/шт. Всього: 10000 грн
- Розкладні ліжка НАТО: 10 од. 3400 грн/шт. Всього: 34000 грн
- Польовий душ: 10 од. 950 грн/шт. Всього: 9500 грн
- Ліхтарики на зарядці USB: 40 од. 430 грн/шт. Всього: 17200 грн
- Спрей Ламікон: 100 од. 150 грн/шт. Всього 15000 грн
- Засіб від комарів: 100 од. 85 грн/шт. Всього: 8500 грн
- Рації Baofeng: 7 од. 1920 грн/шт. Всього: 13440 грн
- Сушилки для взуття USB: 40 од. 300 грн/шт. Всього: 12000 грн
- Формений одяг: 50 од. 2000 грн/шт. Всього: 100000 грн
Всього потрібно зібрати 300 040 грн. Реквізити для переказу коштів на картку ПриватБанку – Вікторія Абед, номер картки 4149 6293 1058 6284, також можна відправити на карту за цим посиланням та на PayPal: [email protected]
Просимо вас взяти участь у зборі коштів для наших захисників. Ми будемо уважно відстежувати хід збору коштів та обов’язково відзвітуємо після досягнення цілі.
У проєкт допомоги для військових і гуманітарних потреб від видань MC.today, Highload та ITC.ua може подати заявку кожен, хто збирає кошти на конкретні речі для армії чи інших напрямів під час війни. Ініціативи, які пройдуть відбір редакції, отримають безоплатну рекламну кампанію у трьох виданнях – MC.today, Highload та ITC.ua на аудиторію в 4 млн користувачів. Щоб подати вашу ініціативу на розгляд, заповніть цю форму. Детальніше про проєкт тут.