Допоможемо зібрати 300 тис. грн на спорядження для 113-ї бригади, яка воює в Харківській області

Продовжуємо розповідати про проєкти, з допомогою яких читачі видання ITC.ua можуть дізнатися про невеликі ініціативи зі збору коштів під час війни та підтримати їх.

Сьогодні хочемо розповісти про збір коштів для 122-го батальйону 113-ї бригади, який потребує спорядження. За словами військових, у спеку вони досі ходять в теплих берцях, через що у багатьох з’явилися проблеми з ногами, тому потрібно допомогти з літнім взуттям, засобами для лікування ніг та засобами гігієни – портативним душем, розкладними спальними ліжками НАТО (бо в мокрих бліндажах спати не дуже добре), а також змінна форма, оскільки постійно доводиться носити одну й ту саму, і тому вона швидко приходить у непридатний стан.

З нагальних проблем також постійна відсутність джерел харчування, тому їм зараз дуже необхідні павербанки, налобні ліхтарики та рації для зв’язку.

Список спорядження з приблизними цінами:

Берці літні: 67 од. 1200 грн/шт. Всього: 80400 грн

Павербанк (20000 Mah): 10 од. 1000 грн/шт. Всього: 10000 грн

Розкладні ліжка НАТО: 10 од. 3400 грн/шт. Всього: 34000 грн

Польовий душ: 10 од. 950 грн/шт. Всього: 9500 грн

Ліхтарики на зарядці USB: 40 од. 430 грн/шт. Всього: 17200 грн

Спрей Ламікон: 100 од. 150 грн/шт. Всього 15000 грн

Засіб від комарів: 100 од. 85 грн/шт. Всього: 8500 грн

Рації Baofeng: 7 од. 1920 грн/шт. Всього: 13440 грн

Сушилки для взуття USB: 40 од. 300 грн/шт. Всього: 12000 грн

Формений одяг: 50 од. 2000 грн/шт. Всього: 100000 грн

Всього потрібно зібрати 300 040 грн. Реквізити для переказу коштів на картку ПриватБанку – Вікторія Абед, номер картки 4149 6293 1058 6284, також можна відправити на карту за цим посиланням та на PayPal: [email protected]

Просимо вас взяти участь у зборі коштів для наших захисників. Ми будемо уважно відстежувати хід збору коштів та обов’язково відзвітуємо після досягнення цілі.