Зовнішні SSD SanDisk видаляють дані та перестають працювати, Western Digital зіткнулася з судовими позовами

Ще на початку 2023 року з’явилася інформація про накопичувачі SanDisk, які занулюють дані та перестають працювати. Western Digital випустила оновлення прошивки, яке має запобігти проблемі – але, схоже, це не допомогло. Проти компанії подано кілька судових позовів, які можуть перерости у колективний.

Курс Fullstack Web Development. Володій навичками розробки як на фронтенді, так і на бекенді. За такими фахівцями черга в компаніях! Отримати інформацію про курс

Портативні SSD SanDisk Extreme V2 та Extreme Pro V2 компанії Western Digital часто рекомендують профільні сайти, на інформацію про них легко натрапити в інтернеті. Однак численні їхні власники, у тому числі Лі Хатчінсон з Ars Technica, зіткнулися з втратою даних та працездатності накопичувачів. У останньому випадку вийшли з ладу два SSD, які були заповнені приблизно наполовину. Відключення та повторне підключення показали, що накопичувачі не відформатовані та порожні, стирання та форматування не допомогло.

Скарги на накопичувачі з’являлися на форумі SanDisk та у Reddit принаймні чотири місяці, перш ніж у травні Western Digital випустила виправлення мікропрограми. Виданню The Verge та деяким користувачам вдалося домогтися заміни SSD, але компанія ніяк не прокоментувала скарги. Ось накопичувачі, які вийшли з ладу:

SanDisk Extreme Portable 4 ТБ (SDSSDE61-4T00)

SanDisk Extreme Pro Portable 4 ТБ (SDSSDE81-4T00)

SanDisk Extreme Pro Portable 2 ТБ (SDSSDE81-2T00)

SanDisk Extreme Pro Portable 1 ТБ (SDSSDE81-1T00)

Western Digital My Passport 4 ТБ (WDBAGF0040BGY)

У середу, 16 серпня, користувач Натан Крам подав позов проти Western Digital до федерального суду в Сан-Хосе, Каліфорнія. Скарга вимагає сертифікації колективного позову від імені покупців SSD SanDisk Extreme Pro, SanDisk Extreme та Western Digital My Passport на 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ та 4 ТБ, які були «спроєктовані, виготовлені, розповсюджені, рекламовані та/або продані» з січня 2023 року. Цікаво, що скарга стосується пристроїв SanDisk та My Passport, які у компанії не визнали постраждалими.

Згідно зі скаргою, Натан Крам придбав накопичувач 2 ТБ Extreme Pro $180 на Amazon. Але пристрій «вийшов з ладу, Позивач більше не може довіряти використанню накопичувача, тому він для нього марний. Однак він не може повернути його для повного відшкодування витрат, відновлення втрачених даних або отримання заміни».

У скарзі йдеться, що Western Digital «бере участь у схемі введення споживачів в оману» щодо твердотілих накопичувачів Extreme та My Passport і що SSD обох серій все ще несправні після оновлення прошивки. Позов вимагає компенсація, включаючи збитки та судові витрати.

Позов стверджує, що Western Digital знає про ці дефекти та зазначає, що це може вплинути на її бізнес.Згідно з ним, Western Digital поставила клієнтів у «неможливу ситуацію», коли дані раптово втрачаються назавжди, а найкраще, на що власники можуть розраховувати – лише заміна їхнього носія.

У четвер проти Western Digital було подано ще два позови щодо серії SanDisk Extreme та портативних SSD My Passport. Вони також вимагають сертифікації як колективні. У скарзі Метью Перріна та Браяна Байєрла йдеться, що Перрін купив на Amazon вісім SSD-накопичувачів SanDisk Extreme, включаючи моделі Extreme на 2 ТБ, 4 ТБ та 4 ТБ Extreme Pro і зрештою «втратив усі дані, що зберігаються на кількох SSD-накопичувачах SanDisk».

Браян Байєрл придбав два SSD Extreme SSD, включаючи 4 ТБ Extreme, теж на Amazon. За його словами, накопичувачі все ще мали пошкоджену прошивку, попри її анонсоване оновлення.

Саїф Джафрі, ініціатор третього позову, придбав SSD SanDisk Extreme Pro, оскільки перебував у тривалій поїздці та потребував місця для записів, та фотографій, зроблених дроном. Накопичувач вийшов з ладу лише за кілька тижнів після придбання. За словами позивача, він записував дані на SSD лише кілька разів, але все одно втратив їх.

Основні претензії позивачів до Western Digital стосуються саме раптової втрати даних, яку не в змозі компенсувати заміна носія. Також компанії закидають введення в оману покупців через рекламу, яка наголошувала на надійності SSD.Якщо скарги переростуть у колективний позов, до нього зможуть приєднатися інші постраждалі. У Western Digital зазначають, що компанія не коментує незавершені судові процеси.

Джерело: Ars Technica