ЗСУ отримали перші 20 ударних дронів Warmate, на які українці зібрали гроші через monobank

Українські військові цього тижня отримали перший ударний безпілотний комплекс Warmate Warmate натівського зразка та з ним 20 дронів-камікадзе, ще одна установка та 20 дронів-камікадзе мають доставити на фронт протягом місяця, звітує Мінцифри.

Ці два комплекси Warmate закупили в межах проєкта «Армія дронів» завдяки благодійній ініціативі monobank — у червні через monobank за шість днів зібрали 64 млн грн. Частиною ініціативи став розіграш іменних написів на дронах серед всіх, хто задонатив від 999 грн. Серед нанесених послань, які передали українці окупантам — «За Маріуполь і за Бучу», «Білет на концерт Кобзона». Окрім того, під час передачі безпілотників глава Мінцифри Михайло Федоров та співзасновник monobank Олег Гороховський не встояли та написали послання від себе — «Бавовна в Дії» та «Вове П лично в руки» відповідно.

Галерея дронів-камікадзе Warmate з посланнями від українців

Безпілотники Warmate (розробка польського підприємства WB Electronics, що входить до WB Group.) використовує армія Польщі та інші країни-члени НАТО. Серед головних цілей цих дронів — легко броньована техніка, засоби протиповітряної оборони (ППО), РЕБ (радіоелектронної боротьби) і РЕР (радіоелектронної розвідки) противника. Warmate має повністю автономну систему ураження цілей та простий інтерфейс керування — оператори позначають точку на карті та надають дані автопілоту для удару.

Ліцензію на виробництво Warmate також має чернігівське підприємство «Чезара». Розвідувальний FlyEye разом з ударним дроном-камікадзе Warmate складають ударно-розвідувальний комплекс «Сокіл» — у 2017 році він пройшов полігонні випробування, але на озброєння його поки що не взяли. Детальніше про Warmate та FlyEye — в окремих матеріалах (1 та 2).

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«Армія дронів» — спільний проєкт Міністерства цифрової трансформації, Генштабу ЗСУ та платформи UNITED24. Метою ініціативи є збір коштів, щоб забезпечити дронами українських військових. Зараз «Армія дронів» навчає операторів БПЛА в партнерстві вже із 16 школами. Наразі законтрактовано 877 безпілотників майже на 948 млн грн. Вже придбані такі БПЛА: UkrJet, Skyeton, Fly Eye, WARMATE, SKIF, DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3, Autel evo 2. Перші БПЛА, закуплені із цих грошей, вже прибули на фронт.