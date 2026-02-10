"Зустрів прекрасну жінку": довгоочікуваний інді-хіт All Living Things відклали, бо розробник закохався

Інді-гра All Living Things

Інді-гра All Living Things потрапила у центр уваги через незвичну причину затримки — її розробник закохався. Після майже року тиші автор проєкт під ніком Saint Vulture розповів, чому проєкт зник з радарів.





All Living Things — інді‑гра, яка вирізняється серед новинок через покадрову анімацію, ручну стилістику та загадкову атмосферу, що створюють відчуття живої казки. Проєкт пов’язаний із образом філософського каменя й напряму надихається алхімічним манускриптом XV століття — рукописом Ріплі.





“Розробка ігор йде повільно. Я зустрів прекрасну жінку”, — пояснив розробник в X (Twitter).

Геймплей побудований на поетичних загадках, мінливих анімованих сценах і 12 головоломках у стилі середньовічних манускриптів. Така комбінація зібрала навколо All Living Things шанувальників невеликих проєктів. Але майже рік про гру не було жодних новин. Вже після після згадки про “прекрасну жінку” розробник Saint Vulture пожартував.

“Жорстка правда геймдеву: я перший стрибаю з човна, якщо почую спів сирен”, — написав він.

Аудиторія відреагувала спокійно: “Зрозуміло. Сподіваюся, ви насолоджуєтеся кожен день”. Дехто додав, що розчарований такими рішеннями, але не може звинуватити його. Спільнота X (Twitter) вирішила, що він не поганець і причина його затримки є “найбільш законною, яку коли-небудь бачили у відеоігровій індустрії“.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Наразі All Living Things можна додати до списку бажань у Steam. Однак поки розробник займається власним життям і насолоджується коханням не варто очікувати інді-реліз найближчим часом.

Джерело: Games Radar