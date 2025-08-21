Google Tensor G5: що може і чого не може перший 3-нм процесор компанії

Усі представлені вчора Google Pixel 10 отримали чип Tensor G5. Це не тільки перший 3-нм процесор Google, але й перший, виготовлений TSMC, а не Samsung. Факт виробництва TSMC вже можна вважати покращенням, у всякому разі, з погляду енергоефективності. Google стверджує, що Pixel 10 здатні на 30+ годин автономної роботи порівняно з 24+ годинами у Pixel 9. Частково покращення пояснює збільшення батареї, але Tensor G5 відіграватиме в цьому значну роль.

Процесор

Tensor G5 пропонує оновлену схему розташування процесора порівняно з Tensor G4. Google розповів під час брифінгу для преси, що процесор складається з 1 потужного ядра, 5 менших та 2 малих енергоефективних ядер. Це суттєва зміна порівняно з торішнім чипом, який мав схему “1+3+4”.

Невідомо, які ядра використовуються та на якій частоті вони працюють, але Google підтвердив Android Authority, що процесор отримав «між’ядерні IP останнього покоління». Це означає, що Tensor G5 використовує щонайменше ядра Cortex-A725. офіційна інформація збігається з попереднім витоком, який розповідав про 1 ядро ​​Cortex-X4, 5 ядер Cortex-A725 та 2 ядра Cortex-A520.

Google стверджує, що процесор у середньому на 34% швидший за попередника. Знову ж, невідомо, стосується ця цифра одноядерної чи багатоядерної продуктивності, хоча, з огляду на перегрупування ядер, ймовірнішим здається останнє.

Вбудований GPU

Google не розкрив жодної конкретної інформації про графічний процесор Tensor G5, окрім зауваження, що він має оновлений IP. Компанія також заявила, що серія Pixel 10 «дуже добре» працювала з багатьма топовими іграми під час внутрішнього тестування. Однак подібні розпливчасті заяви швидше за все означають, що похвалитися нічим і не слід чекати чогось надзвичайного.

Попередній витік стверджував, що йдеться про GPU Imagination DXT-48-1536 — це було б відходом від вбудованого відео Arm Mali, яке використовується з часів першого Tensor. Офіційно відомо, що G5 не підтримує трасування променів. Також більшість сучасних ігор пристосована до відеопроцесорів Qualcomm Adreno та Arm Mali, тож теоретично можливі проблеми з сумісністю або продуктивністю.

Штучний інтелект і Matryoshka

Згідно з заявою Google, TPU в Tensor G5 до 60% потужніший від того, що є в Tensor G4. Покращення є результатом оновлення архітектури: стало більше обчислювальних блоків, зросла частота. Через нечіткість бенчмаркінгу ШІ досить важко порівнювати чипи між собою.

Google стверджує, що серія Pixel 10 підтримує модель-трансформер Matryoshka, яка дозволяє вкладати оптимізовану за швидкістю модель ШІ (2 млрд «ефективних» параметрів) у більшу, орієнтовану на якість модель (4 млрд).

Нібито підмодель насправді має 5 млрд параметрів, тоді як повна має 8 млрд. Однак деякі з них не завантажуються в оперативну пам’ять. Натомість виробник використовує технологію пошарового вбудовування, щоб витягувати ці параметри з флешпам’яті «крихітними кроками». Компанія каже, що телефону не потрібні дві окремі моделі, що дозволяє застосункам динамічно обирати між повною моделлю та зменшеною.

Google стверджує, що остання модель Gemini Nano, яка працює на Tensor G5, у 2,6 раза швидша та вдвічі ефективніша для таких завдань, як знімки екрана Pixel та застосунок Recorder. Вікно токенів збільшилося з 12 000 до 32 000. Google каже, що це вікно загалом еквівалентно 100 знімкам екрана або місячній кількості електронних листів.

Процесор Tensor G5 нібито забезпечує «понад 20 унікальних можливостей» на момент запуску, і Google заявляє, що їх буде більше. Серед помітних функцій 100-кратне збільшення Pro Res, голосовий переклад під час телефонних дзвінків (голосом співрозмовника), застосунок “Особистий журнал”, Magic Cue, голосове редагування фото тощо.

Можливості фото і відео

Процесор обробки зображень (ISP) в Tensor G5 також був перероблений і тепер тісніше співпрацює з чипом обробки цифрових сигналів (digital signal processor). MediaTek та Qualcomm застосовували схожий підхід протягом останніх кількох поколінь, зближуючи свої ISP та чипи штучного інтелекту.

Google стверджує, що процесор підтримує розширену сегментацію під час ідентифікації об’єктів та деталей у сцені. Компанія навела приклад використання сегментації в портретному зніманні для ідентифікації шкіри, губ, очей тощо, щоб отримати детальніше зображення. Конкуренти вже давно пропонують розширену сегментацію сцени та навіть сегментацію в реальному часі на фото та відео, але для Pixel це хороший прогрес.

Новий ISP Google також забезпечує кілька покращень відео: зменшення розмиття в умовах низької освітленості та 10-бітний HDR за замовчанням для відеозапису 1080p та 4K/30 кадрів/с. На жаль, функція Video Boost для відеозапису 8K все ще працює у хмарі, оскільки Google вирішив не впроваджувати локальну обробку 8K на своїх телефонах.

Наявні результати тестів

Як повідомляє Wccftech, Pixel 10 Pro XL з’явився у базі даних Geekbench 6. Процесор Tensor G5 забезпечує значне підвищення продуктивності, хоча Qualcomm Snapdragon 8 Elite все ще лідирує у бенчмарку. Тест показує, що новий смартфон значно покращив продуктивність порівняно з Pixel 9 Pro XL. Чип Tensor G5 набрав 2296 балів в одноядерному тесті та значні 6203 в багатоядерному, що свідчить і про покращення роботи GPU. Pixel 9 Pro XL набирав лише 1889 та 4247 відповідно.

Таким чином флагмани інших виробників на Snapdragon все ще попереду, але шанувальники Pixel відчують значний прогрес. Деякі аналітики вважають, що стратегія Google полягає в тому, щоб збалансувати потужність з ефективністю, можливостями штучного інтелекту та оптимізацією ПЗ, а не просто набрати якнайбільше балів в Geekbench.

Також з’явилися результати тесту графічного процесора Tensor G5, і вони більш суперечливі та дивні. Pixel 10 Pro набрав лише 3707 балів у тесті Vulkan Geekbench 6, тоді як Pixel 9 Pro має більш ніж удвічі кращий результат. Звісно ж, iPhone 16 Pro та Galaxy S25+ значно випередили Pixel 10 Pro. Омар Сохаїл з Wccftech навіть замислився, чи не навмисно Google уповільнює GPU, щоб заощадити кошти/енергоспоживання.

Втім, реальна ситуація може бути кращою: уважний розгляд результатів показує, що відеочип працював лише на 396 МГц замість стандартних 1100 МГц. Коментатори повідомляють, що частина PowerVR DXT «сумісна з Vulkan 1.4», тоді як драйвер Pixel 10 Pro наразі «застряг на Vulkan 1.1». Лишається сподіватися, що результат покращиться після програмного оновлення з обох боків.

У підсумку можна сказати, що Google Pixel 10 — не для охочих отримати якнайшвидший апарат на ринку. Але поціновувачі дизайну та програного забезпечення смартфонів Google отримають значний приріст майже у всьому, як кількісний, так і якісний, а також більш холодні апарати (Google повідомив про спеціальне охолодження у Pixel 10 та випарну камеру у старших моделях). Можливо, для повноцінних відчуттів знадобляться деякі програмні оновлення.