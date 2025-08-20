Google представила Pixel 10 Pro Fold за ціною від $1799 — потужний, міцний та яскравий, але у жовтні

Останні чутки про затримку Google Pixel 10 Pro Fold підтвердилися — складаний смартфон представлений сьогодні, проте з’явиться у продажу більш ніж за півтора місяця.
Телефон отримав 8” основний LTPO OLED-екран з роздільною здатністю 2076×2156, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 3000 ніт. Другий дисплей має діагональ 6,4” і такі ж характеристики, але з роздільною здатністю 1080×2364.
Як і решта сімейства Pixel 10, Pro Fold отримав новий процесор Tensor G5, який працює в парі з чіпом Titan M2. Телефон оснащений 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ швидким накопичувачем даних стандарту UFS 4.0.
Pixel 10 Pro Fold оснащений основною камерою на 48 МП (f/1.7, 25 mm, 1/2.0″, 0.8 µm, dual pixel PDAF, OIS), надширококутною на 10,5 МП (127°, f/2.2, 1/3.4″, PDAF), телеоб’єктивом на 10,8 МП з x5 оптичним зумом (f/3.1, 112 mm, 1/3.2″, dual pixel PDAF, OIS). Дві селфі-камери (f/2.2, 23mm, 1/3.94″, PDAF, по одній вбудованій у кожен екран) мають датчик 10 МП та кут огляду 87°.
Телефон живить досить містки акумулятор 5015 мАг, котрий підтримує дротове заряджання потужністю до 30 Вт та магнітне бездротове за стандартом Qi2 на 15 Вт. Через USB Type-C 3.2 Pixel 10 Pro Fold заряджається від нуля до 50% за 30 хвилин.
Складаний апарат отримав захист від пилу та води з сертифікатом IP68. Він має товщину 10,8 мм у складеному вигляді (155,2 x 76,3 x 10,8 мм) та 5,2 мм у розкладеному (155,2 x 150,4 x 5,2 мм), з вагою 258 г. Доступні лише два кольори: Moonstone (сірий) та Jade (нефритовий зелений). Датчик відбитків пальців, вбудований у кнопку живлення, також у наявності стереодинаміки, три мікрофони, підтримка Wi-Fi 7, Bluetooth 6 (A2DP, LE, aptX HD), NFC, дві SIM-карти в одному слоті та eSIM.
Якщо порівнювати Google Pixel 10 Pro Fold з попередником, він отримав переваги у вигляді більшого зовнішнього дисплея, вочевидь швидший процесор, швидшу пам’ять у більших обсягах та місткіший акумулятор, котрий швидше заряджається. І, звичайно ж, Android 16 на борту, з 7 роками оновлення операційної системи, патчів безпеки та Pixel Drops.
А от потримати в руках новий Pro Fold рядовий користувач зможе лише 9 жовтня. Він коштує Його ціна складе $1799 / €1899 за версію з 256 ГБ пам’яті, $1919 / €2029 за 512 ГБ та $2149 / €2289 за обсяг 1 ТБ.
