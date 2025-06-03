Фото увімкненого Google Pixel 10 Pro — характеристики Tensor G5, екзотична версія Android 16

Ранній прототип DVT1.0 Google Pixel 10 Pro «засвітився» у китайський соціальній мережі. Окрім зовнішності, можна побачити кілька екранів операційної системи та дані процесора.

Акаунт Telegram Mystic Leaks зберіг та оприлюднив зображення. Автор поста зауважує на помилки в інформації операційної системи щодо процесора — відомо, що він виготовлений за техпроцесом 3 нм, а не 5 нм. Раніше телефон можна було побачити під час фільмування рекламного ролика у Канаді.

Процесор Tensor G5 позначений на фото кодовою назвою blazer. Він складається з 2 ядер Cortex-A520, блоку 2x Cortex-A725, 3x Cortex-A725 та 1x Cortex-X4. Телефон має 16 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ накопичувач даних, на нього встановлена версія Android 16, відмінна від нещодавньої QPR1.

Зовнішність смартфона не надто відрізняється від дизайну попередника, на кадрах можна побачити кілька незначних відмінностей. Зокрема, захисне скло над блоком камер розташоване ближче до краю, а металева рамка навколо нього стала тоншою. Сам виступ з камери здається трохи товщим, ніж в попередньої моделі. Лоток SIM-карти «переїхав» ближче до верхнього лівого краю.

Телефон, який отримають користувачі, майже напевно матиме практично той самий вигляд, що й версія DVT, але зміни все ж можливі. Відомі також кольори лінійки Pixel 10. Базовий смартфон вийде у варіантах Obsidian, Blue, Iris та Limoncello. Pixel 10 Pro та XL будуть матимуть кольори Obsidian, Green, Sterling та Porcelain. Згідно зі ще одним свіжим повідомленням в X, нові телефони Google очікуються 13 серпня.