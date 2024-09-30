Велика Британія зупинила останню вугільну ТЕС — вона першою побудувала таку електростанцію у 1882 році

Велика Британія закрила теплову електростанцію Реткліфф-он-Соар у Ноттінгемширі. Це була остання вугільна ТЕС в країні. Британія першою започаткувала енергетику на вуглі, а тепер позбулася її.

Перша у світі вугільна електростанція була відкрита в Лондоні в 1882 році, а ще у 2012 році вугілля забезпечувало 39% електроенергії країни. Дані Ember демонструють, як цей показник швидко падав у подальші роки, залишаючись на рівні 2% або нижче з 2019 року.

У звіті Ember «Шлях Великої Британії до поступової відмови від вугільної енергетики» окреслено п’ять ключових факторів, які сприяли швидким змінам. Це оголошення про відмову від вугілля до 2025 року десять років тому, встановлення тарифів на вуглець, підтримка офшорної вітрової енергії, реформи ринку для заохочення відновлюваної енергії та інвестування в мережу.

Британія переважно замінила вугілля вітром та сонцем, не збільшуючи залежність від газу. Зараз країна націлена на повну декарбонізацію енергосистеми до 2030 року.

Поетапна відмова від вугілля принесла багато переваг, зменшивши як викиди, так і витрати. Швидке усунення вугільної енергетики з 2012 року дозволило уникнути 880 млн т викидів — еквівалент більш ніж подвоєної суми викидів всієї економіки Великої Британії у 2023 році. Заміна вугілля на вітрову та сонячну енергію дозволила уникнути витрат приблизно 2,9 млрд фунтів стерлінгів у 2023 році.

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Джерело: Electrek

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