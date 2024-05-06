Програміст криптовалютного стартапу DeFi хотів виїхати з України за італійським паспортом

Волинський програміст криптовалютного стартапу DeFi намагався виїхати з України за італійським паспортом. Але спроба не була вдалою.

Згідно з матеріалами справи, програміста затримали 21 березня о 2 годині ночі на території Устилузької ОТГ у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг».

Під час проходження прикордонного контролю на виїзд з України він пред’явив паспорт громадянина Італії.

Чому відмовили?

Прикордонники вирішили уточнити дані і виявилося, що громадянин перетинав державний кордон 16 вересня 2020 року по паспорту громадянина України. Це означає, що у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.

Відповідно, своїми діями він порушив порядок в’їзду з України громадян України, та правила перетинання державного кордону.

Відповідно, це вважається спробою незаконного перетину державного кордону України без відповідних документів.

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В судове засідання чоловік не з’явився, про час та місце розгляду справи був належним чином повідомлений, заяв та клопотань не надходило.

В результаті Володимир-Волинського міський суд Волинської області призначив програмісту покарання — штраф у розмірі 3400 грн. Також чоловік має сплатити 605,6 грн судового збору на користь держави.

Аналогічний штраф заплатив й проджект-менеджер, який на початку лютого спробував виїхати за кордон з канадським паспортом.

Відповідно до Закону України «Про громадянство України», якщо громадянин України набув громадянство іншої держави, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України, якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України.