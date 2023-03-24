«Киевстар» запустил переход на контракт без посещения магазинов — через «Дію» или Bank ID

«Киевстар» упростил для абонентов подписки переход на контрактную форму обслуживания — теперь они могут осуществить его без посещения магазинов через приложение «Мой Киевстар» с использованием для удаленной идентификации приложения «Дія» или системы BankID.

Еще в 2021 году «Киевстар» разрешил в своих магазинах использовать цифровые документы из «Дія» для оформления контрактного обслуживания, а теперь добавил возможность перехода с подписки на контракт через приложение «Мій Київстар» без посещения магазинов. Предварительная услуга удаленного перехода предусматривала как обязательное условие посещения магазина с паспортом для заключения договора.

Чтобы перейти с предоплаченной формы обслуживания на контракт в сети «Киевстар», абонентам нужно выполнить следующие четыре условия/шаги:

иметь цифровые документы в «Дія» или счет в одном из банков, подключенных к системе BankID НБУ;

выбрать в мобильном приложении «Мій Київстар» доступный контрактный тариф и нажать «Подключить с идентификацией»;

выбрать опцию «Воспользуюсь Дія/BankID НБУ»;

подписать заявку графической подписью и дождаться сообщения об изменении

тарифа.

В «Киевстаре» надеются, что услуга удаленного изменения формы обслуживания стимулирует активнее переходить на контракт и отдельно отмечают, что уже около 2 миллионов абонентов сети обслуживаются по контракту.

Контрактная форма обслуживания имеет ряд преимуществ по сравнению с подпиской. Пожалуй, главное преимущество – повышенная защита от мошенников, паразитирующих на схеме перевыпуска SIM-карт для доступа к онлайн-банкингу. Поскольку регистрация мобильного номера производится по паспорту пользователя, все дальнейшие операции с номером и SIM может производить только владелец с документом, удостоверяющим личность. Кроме того, контракт, как правило, финансово выгоднее подписки для постоянного пользования — «честная» месячная тарификация Плата за тариф будет ежедневно сниматься равными частями в течение календарного месяца вместо 28-дневной, возможность подключить к лицевому счету своих близких, чтобы оплачивать услуги связи всей семьи и другие дополнительные услуги типа «Суперсил», если говорит о «Киевстаре».